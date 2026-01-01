Appmaler
Velg en mal for å komme i gang, og gjør den til din egen ved å chatte med AI eller ved å gjøre visuelle redigeringer.
Vanlige spørsmål om Hostinger-maler
Hva er en appmal?
En appmal er en forhåndsbygd applikasjon du kan tilpasse for raskt å lage ditt eget verktøy eller din egen tjeneste. Hostinger Horizons-appmaler gir en ferdiglaget struktur, funksjoner og design som du kan endre ved å chatte med AI – uten behov for koding. Du kan bruke dem som et utgangspunkt for å bygge dashbord, interne verktøy, bestillingssystemer, økonomiske apper, produktivitetsverktøy og andre nettapplikasjoner.
Trenger jeg kodeferdigheter for å bruke appmaler?
Du trenger ikke kodeerfaring for å bygge en webapp. Med AI-verktøy uten kode, som Hostinger Horizons, kan du beskrive ideen din med dine egne ord og generere en fungerende webapp umiddelbart.
Forhåndsbygde Horizons-maler kan tjene som både inspirasjon og et utgangspunkt for appen din. Bare tilpass dem ved å be AI om å lage en fullt funksjonell app – uten å skrive en eneste kodelinje.
Lær mer i veiledningen vår om hvordan du lager en webapp.
Hvilke typer apper kan jeg bygge med maler?
For øyeblikket er det bare tilgjengelige maler for webapplikasjoner. Du kan bygge et bredt spekter av webapper, inkludert interne verktøy, dashbord, forretningsapper, bookingsystemer, SaaS-produkter og interaktive applikasjoner.
Våre forhåndsdesignede maler støtter ulike mål og bransjer, for eksempel økonomiske verktøy, treningsmålere og tidsstyringsapper, samt andre forretnings- eller personlige løsninger. Vi utvider stadig biblioteket vårt med nye design.
Kan jeg tilpasse en appmal?
Hostinger Horizons-maler gir en ferdiglaget struktur som du kan tilpasse til dine behov. Du kan endre design, justere funksjoner, legge til ny funksjonalitet eller fjerne elementer ved å bare spørre AI-en. Dette gjør det enkelt å skreddersy malen til ditt spesifikke brukstilfelle – enten du bygger et dashbord, et internt verktøy, et bestillingssystem eller en annen type webapp.
Hvis du bare trenger å redigere tekst eller kode, kan du gjøre det direkte uten å bruke meldingskreditter.
Du kan også bruke Hostinger Horizons til å generere nye versjoner av appen eller nettstedet ditt eller gjøre mer avanserte endringer, så lenge du har nok meldingskreditter. Bare beskriv endringene du ønsker å gjøre i en melding til AI-webappbyggeren.
Hvordan tester, løser jeg problemer og publiserer en webapp?
Før du lanserer appen, kan du forhåndsvise og teste den for å sikre at alt fungerer som forventet. Med Hostinger Horizons kan du teste appen i et sandkassemiljø og raskt fikse problemer ved å be AI om å gjøre justeringer – ingen koding eller manuell feilsøking kreves.
Når alt ser riktig ut, publiserer du webappen din på nett umiddelbart med ett klikk. Hosting er innebygd, så det er ingen distribusjonsoppsett å administrere.
For mer informasjon, utforsk vår guide for testing av webapplikasjoner.
Hvor raskt kan jeg starte en app ved hjelp av en mal?
Med appmaler kan du opprette og starte en fungerende app på minutter eller timer, avhengig av hvor mye tilpasning du trenger.
Hvor mye koster det å bygge en app ved hjelp av en mal?
Du kan begynne å redigere maler gratis ved å bruke de inkluderte meldingskredittene. For å få tilgang til flere spørsmål og lansere appen din på nett, må du imidlertid velge en av de betalte planene. Horizons-planene er rimelige, fra kr 72,99 per måned, og lar deg utvikle og lansere apper uten en stor forhåndsinvestering.
Hva om jeg ikke finner en passende mal?
Vi utvider kontinuerlig malbiblioteket vårt for å gi flere eksempler og inspirasjon. Nettappene du kan lage er imidlertid ikke begrenset til malene som er tilgjengelige i biblioteket.
Du kan bruke vår AI-appbygger for å bringe nesten alle nettappideer til live. Den kan hjelpe deg med å generere en fullt funksjonell app eller raskt bygge en MVP. Prosessen er like enkel som å redigere en forhåndslagd mal – start med en ledetekst og fortsett å forbedre appen din ved å chatte med AI.