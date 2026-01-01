No necesitas experiencia en programación para crear una aplicación web. Las herramientas de IA sin código, como Hostinger Horizons, te permiten describir tu idea con tus propias palabras y generar una aplicación web funcional al instante.

Las plantillas prediseñadas de Horizons pueden servirte de inspiración y punto de partida para tu aplicación. Simplemente personalízalas indicando a la IA que cree una aplicación completamente funcional, sin escribir una sola línea de código.

Obtén más información en nuestra guía sobre cómo crear una aplicación web.