Plantillas de aplicaciones
Elige una plantilla para empezar y personalízala conversando con la IA o realizando ediciones visuales.
Preguntas frecuentes sobre plantillas de Hostinger
¿Qué es una plantilla de aplicación?
Una plantilla de aplicación es una aplicación prediseñada que puedes personalizar para crear rápidamente tu propia herramienta o servicio. Las plantillas de aplicaciones de Hostinger Horizons proporcionan una estructura, funciones y diseño listos para usar que puedes modificar mediante chat con IA, sin necesidad de programar. Puedes utilizarlas como punto de partida para crear paneles de control, herramientas internas, sistemas de reservas, aplicaciones financieras, herramientas de productividad y otras aplicaciones web.
¿Necesito conocimientos de programación para usar plantillas de aplicaciones?
No necesitas experiencia en programación para crear una aplicación web. Las herramientas de IA sin código, como Hostinger Horizons, te permiten describir tu idea con tus propias palabras y generar una aplicación web funcional al instante.
Las plantillas prediseñadas de Horizons pueden servirte de inspiración y punto de partida para tu aplicación. Simplemente personalízalas indicando a la IA que cree una aplicación completamente funcional, sin escribir una sola línea de código.
Obtén más información en nuestra guía sobre cómo crear una aplicación web.
¿Qué tipos de aplicaciones puedo crear con plantillas?
¿Puedo personalizar una plantilla de aplicación?
Las plantillas de Hostinger Horizons proporcionan una estructura predefinida que puedes personalizar según tus necesidades. Puedes cambiar el diseño, ajustar las funciones, añadir nuevas funcionalidades o eliminar elementos simplemente indicándoselo a la IA. Esto facilita la adaptación de la plantilla a tu caso de uso específico, ya sea que estés creando un panel de control, una herramienta interna, un sistema de reservas u otro tipo de aplicación web.
Si solo necesitas editar texto o código, puedes hacerlo directamente sin usar créditos de mensajes.
También puedes usar Hostinger Horizons para generar nuevas versiones de tu aplicación o sitio web o realizar cambios más avanzados, siempre que tengas suficientes créditos de mensajes. Simplemente describe los cambios que deseas realizar en un mensaje al creador de aplicaciones web con IA.
¿Cómo puedo probar, solucionar problemas y publicar una aplicación web?
Antes de publicar, puedes previsualizar y probar tu aplicación web para asegurarte de que todo funcione como se espera. Con Hostinger Horizons, puedes probar tu aplicación en un entorno de pruebas y solucionar problemas rápidamente pidiéndole a la IA que realice ajustes, sin necesidad de programar ni depurar manualmente.
Una vez que todo funcione correctamente, publica tu aplicación web en línea al instante con un solo clic. El alojamiento está integrado, por lo que no hay que gestionar ninguna configuración de implementación.
Para obtener más detalles, consulta nuestra guía de pruebas de aplicaciones web.
¿Qué tan rápido puedo lanzar una aplicación usando una plantilla?
Con las plantillas de aplicaciones, puedes crear y lanzar una aplicación funcional en minutos u horas, dependiendo del grado de personalización que necesites.
¿Cuánto cuesta crear una aplicación utilizando una plantilla?
¿Qué ocurre si no encuentro una plantilla adecuada?
Ampliamos continuamente nuestra biblioteca de plantillas para ofrecer más ejemplos e inspiración. Sin embargo, las aplicaciones web que puedes crear no se limitan a las plantillas disponibles en la biblioteca.
Puedes usar nuestro creador de aplicaciones con IA para dar vida a casi cualquier idea de aplicación web. Puede ayudarte a generar una aplicación completamente funcional o a crear rápidamente un MVP. El proceso es tan sencillo como editar una plantilla prediseñada: comienza con una sugerencia y continúa perfeccionando tu aplicación conversando con la IA.