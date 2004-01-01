Uygulama şablonları
Başlamak için bir şablon seçin ve yapay zeka ile sohbet ederek veya görsel düzenlemeler yaparak onu kendinize göre özelleştirin.
Hostinger şablonları SSS
Uygulama şablonu nedir?
Uygulama şablonu, kendi aracınızı veya hizmetinizi hızlıca oluşturmak için özelleştirebileceğiniz önceden hazırlanmış bir uygulamadır. Hostinger Horizons uygulama şablonları, yapay zeka ile sohbet ederek değiştirebileceğiniz hazır bir yapı, özellikler ve tasarım sunar; kodlama gerekmez. Bunları, gösterge panoları, dahili araçlar, rezervasyon sistemleri, finansal uygulamalar, üretkenlik araçları ve diğer web uygulamaları oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.
Uygulama şablonlarını kullanmak için kodlama becerisine ihtiyacım var mı?
You don’t need coding experience to build a web app. No-code AI tools like Hostinger Horizons let you describe your idea in your own words and generate a working web app instantly.
Pre-built Horizons templates can serve as both inspiration and a starting point for your app. Simply customize them by prompting AI to create a fully functional app – without writing a single line of code.
Learn more in our guide on how to make a web app.
Şablonlar kullanarak ne tür uygulamalar geliştirebilirim?
Şu anda yalnızca web uygulaması şablonları mevcuttur. Dahili araçlar, gösterge panelleri, iş uygulamaları, rezervasyon sistemleri, SaaS ürünleri ve etkileşimli uygulamalar dahil olmak üzere çok çeşitli web uygulamaları oluşturabilirsiniz.
Önceden tasarlanmış şablonlarımız, finansal araçlar, fitness takip cihazları ve zaman yönetimi uygulamaları gibi farklı hedefleri ve sektörleri desteklemenin yanı sıra diğer iş veya kişisel çözümler için de uygundur. Kütüphanemizi sürekli olarak yeni tasarımlarla genişletiyoruz.
Uygulama şablonunu özelleştirebilir miyim?
Hostinger Horizons şablonları, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz hazır bir yapı sunar. Tasarımı değiştirebilir, özellikleri ayarlayabilir, yeni işlevler ekleyebilir veya öğeleri kaldırabilirsiniz; bunların hepsini yapay zekaya komut vererek yapabilirsiniz. Bu sayede şablonu, ister bir kontrol paneli, ister dahili bir araç, ister rezervasyon sistemi veya başka bir web uygulaması türü oluşturuyor olun, özel kullanım durumunuza kolayca uyarlayabilirsiniz.
Yalnızca metni veya kodu düzenlemeniz gerekiyorsa, mesaj kredisi kullanmadan doğrudan bunu yapabilirsiniz.
Yeterli mesaj krediniz olduğu sürece, Hostinger Horizons'ı uygulamanızın veya sitenizin yeni sürümlerini oluşturmak veya daha gelişmiş değişiklikler yapmak için de kullanabilirsiniz. Yapmak istediğiniz değişiklikleri yapay zeka web uygulaması oluşturucusuna bir mesajda açıklamanız yeterlidir.
Bir web uygulamasını nasıl test ederim, sorunlarını nasıl gideririm ve nasıl yayınlarım?
Yayına geçmeden önce, her şeyin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için web uygulamanızı önizleyebilir ve test edebilirsiniz. Hostinger Horizons ile uygulamanızı bir sanal ortamda test edebilir ve yapay zekadan ayarlamalar yapmasını isteyerek sorunları hızla çözebilirsiniz – kodlama veya manuel hata ayıklama gerekmez.
Her şey doğru göründüğünde, tek tıklamayla web uygulamanızı anında çevrimiçi olarak yayınlayın. Barındırma entegre edilmiştir, bu nedenle yönetilecek bir dağıtım kurulumu yoktur.
Daha fazla ayrıntı için web uygulaması test kılavuzumuzu inceleyin.
Şablon kullanarak bir uygulamayı ne kadar hızlı başlatabilirim?
Uygulama şablonları ile, ne kadar özelleştirme ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak, dakikalar veya saatler içinde çalışan bir uygulama oluşturabilir ve kullanıma sunabilirsiniz.
Şablon kullanarak uygulama geliştirmenin maliyeti ne kadar?
Dahil edilen mesaj kredilerini kullanarak şablonları ücretsiz olarak düzenlemeye başlayabilirsiniz. Ancak, daha fazla komut istemine erişmek ve uygulamanızı çevrimiçi olarak başlatmak için ücretli planlardan birini seçmeniz gerekecektir. Horizons planları uygun fiyatlıdır, aylık ₺289,99'den başlar ve yüksek bir ön yatırım yapmadan uygulama geliştirmenize ve başlatmanıza olanak tanır.
Uygun bir şablon bulamazsam ne olacak?
Daha fazla örnek ve ilham sağlamak için şablon kütüphanemizi sürekli olarak genişletiyoruz. Ancak, oluşturabileceğiniz web uygulamaları kütüphanede bulunan şablonlarla sınırlı değildir.
Hemen hemen her web uygulaması fikrini hayata geçirmek için Yapay Zeka Uygulama Oluşturucumuzu kullanabilirsiniz. Tamamen işlevsel bir uygulama oluşturmanıza veya hızlı bir şekilde MVP (Minimum Viable Product) geliştirmenize yardımcı olabilir. İşlem, önceden hazırlanmış bir şablonu düzenlemek kadar basittir – bir komutla başlayın ve yapay zeka ile sohbet ederek uygulamanızı geliştirmeye devam edin.