Hostinger Horizons şablonları, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz hazır bir yapı sunar. Tasarımı değiştirebilir, özellikleri ayarlayabilir, yeni işlevler ekleyebilir veya öğeleri kaldırabilirsiniz; bunların hepsini yapay zekaya komut vererek yapabilirsiniz. Bu sayede şablonu, ister bir kontrol paneli, ister dahili bir araç, ister rezervasyon sistemi veya başka bir web uygulaması türü oluşturuyor olun, özel kullanım durumunuza kolayca uyarlayabilirsiniz.

Yalnızca metni veya kodu düzenlemeniz gerekiyorsa, mesaj kredisi kullanmadan doğrudan bunu yapabilirsiniz.

Yeterli mesaj krediniz olduğu sürece, Hostinger Horizons'ı uygulamanızın veya sitenizin yeni sürümlerini oluşturmak veya daha gelişmiş değişiklikler yapmak için de kullanabilirsiniz. Yapmak istediğiniz değişiklikleri yapay zeka web uygulaması oluşturucusuna bir mesajda açıklamanız yeterlidir.