Docmost — це потужна альтернатива Notion та Confluence з відкритим вихідним кодом, спеціально розроблена для команд, яким потрібна співпраця в реальному часі без проблем із конфіденційністю хмарних рішень. Випущена у 2023 році та швидко набирає популярність, Docmost пропонує звичний досвід редагування сучасних інструментів для документації, зберігаючи ваші дані повністю під вашим контролем. Платформа чудово усуває конфлікти редагування за допомогою операційних перетворень, дозволяючи безперебійне багатокористувацьке редагування, яке відчувається природним та чуйним. Завдяки зосередженості на продуктивності команди та організації знань, Docmost став основним рішенням для інженерних команд, продуктових організацій та компаній, що створюють внутрішні бази знань, які надають пріоритет як співпраці, так і суверенітету даних.

Поширені випадки використання

Інженерні команди використовують Docmost для спільної технічної документації, довідників API та записів архітектурних рішень, які потребують внеску від кількох розробників. Продуктові команди використовують його для специфікацій, дорожніх карт та документації функцій, де важлива міжфункціональна співпраця. Команди підтримки клієнтів створюють комплексні бази знань та внутрішні вікі для документації підтримки. Консалтингові фірми використовують його для клієнтських результатів та проектної документації з функціями командної співпраці. Стартапи впроваджують його як центральний робочий простір для документації компанії, матеріалів для адаптації та документації процесів, доступної всім співробітникам.

Ключові функції

Спільне редагування в реальному часі з безконфліктною синхронізацією

Простори для організації документації за командою, проектом або відділом

Багатофункціональний WYSIWYG-редактор з комбінаціями клавіш Markdown

Вбудована підтримка діаграм Draw.io, Excalidraw та Mermaid

Детальне керування дозволами за допомогою груп користувачів

Публічний обмін сторінками за допомогою безпечних посилань

Коментарі до сторінок для обговорення та зворотного зв'язку

Повна історія сторінок та відстеження версій

Вкладена навігація та ієрархія сторінок

Повнотекстовий пошук по всьому вмісту

Вкладення файлів з керуванням сховищем

Імпорт/експорт Markdown та HTML

Бекенд PostgreSQL для надійності

Функції реального часу на базі Redis

Чому варто розгортати Docmost на Hostinger VPS

Розгортання Docmost на Hostinger VPS гарантує доступність документації вашої команди 24/7 з надійністю корпоративного рівня. Середовище VPS надає виділені ресурси для безперебійної співпраці в реальному часі навіть з кількома одночасними редакторами, гарантований час безвідмовної роботи, що забезпечує постійну доступність вашої бази знань у критичні моменти, та достатню пропускну здатність для швидкого завантаження сторінок і доставки медіа. Ви отримуєте переваги від централізованого керування документами, доступного розподіленим командам по всьому світу, автоматизованого резервного копіювання PostgreSQL, що захищає від втрати даних, та гнучкості масштабування ресурсів у міру зростання вашої документації. Професійна інфраструктура забезпечує стабільну продуктивність незалежно від розміру команди чи обсягу вмісту, а повний контроль над даними означає, що конфіденційна інформація ніколи не покидає ваші сервери.