リアルタイム編集機能を備えた共同編集Wikiおよびドキュメントプラットフォーム

デプロイする VPS プランを選択 Docmost

KVM 1
1 vCPUコア
4GBのRAM
50GBのNVMeディスク容量
4TBの帯域幅
¥  789 /月

更新料は2年で¥ 1,569/月です。いつでもキャンセル可能。

約 Docmost

Docmostは、NotionやConfluenceに代わる強力なオープンソースソリューションです。クラウドホスト型ソリューションのプライバシー懸念なしにリアルタイムコラボレーションを必要とするチーム向けに特別に設計されています。2023年にリリースされ、急速に普及しているDocmostは、データを完全に管理下に置きながら、最新のドキュメントツールの使い慣れた編集体験を提供します。このプラットフォームは、オペレーショナル・トランスフォーメーションを通じて編集競合を排除し、自然で応答性の高いシームレスな複数ユーザー編集を可能にします。チームの生産性と知識の整理に焦点を当てることで、Docmostは、コラボレーションとデータ主権の両方を優先するエンジニアリングチーム、製品組織、および社内ナレッジベースを構築する企業にとって頼りになるソリューションとなっています。

一般的なユースケース

エンジニアリングチームは、複数の開発者からのインプットを必要とする共同技術ドキュメント、APIリファレンス、およびアーキテクチャ決定記録にDocmostを使用しています。製品チームは、部門横断的なコラボレーションが不可欠な仕様書、ロードマップ、および機能ドキュメントにDocmostを活用しています。カスタマーサクセスチームは、サポートドキュメントのために包括的なナレッジベースと社内Wikiを構築しています。コンサルティング会社は、チームコラボレーション機能を備えたクライアント成果物やプロジェクトドキュメントにDocmostを利用しています。スタートアップ企業は、全従業員がアクセスできる会社ドキュメント、オンボーディング資料、およびプロセスドキュメントのための中央ワークスペースとしてDocmostを採用しています。

主な機能

  • 競合のない同期によるリアルタイム共同編集
  • チーム、プロジェクト、部門ごとのドキュメント整理用スペース
  • Markdownショートカット付きのリッチなWYSIWYGエディター
  • Draw.io、Excalidraw、Mermaidダイアグラムの組み込みサポート
  • ユーザーグループによるきめ細かな権限管理
  • 安全なリンクによる公開ページ共有
  • 議論とフィードバックのためのページコメント
  • 完全なページ履歴とバージョン追跡
  • ネストされたナビゲーションとページ階層
  • 全コンテンツの全文検索
  • ストレージ管理付きファイル添付
  • MarkdownおよびHTMLのインポート/エクスポート
  • 信頼性のためのPostgreSQLバックエンド
  • Redisを活用したリアルタイム機能

Hostinger VPSにDocmostをデプロイする理由

Hostinger VPSにDocmostをデプロイすることで、チームのドキュメントはエンタープライズグレードの信頼性で24時間365日アクセス可能になります。VPS環境は、複数の同時編集者がいてもスムーズなリアルタイムコラボレーションのための専用リソース、重要な瞬間にナレッジベースが利用できなくなることのない保証された稼働時間、および高速なページ読み込みとメディア配信のための十分な帯域幅を提供します。世界中の分散チームがアクセスできる集中型ドキュメント管理、データ損失から保護する自動PostgreSQLバックアップ、およびドキュメントの増加に合わせてリソースを拡張できる柔軟性というメリットがあります。プロフェッショナルなインフラストラクチャは、チームの規模やコンテンツ量に関わらず一貫したパフォーマンスを保証し、完全なデータ管理により機密情報がサーバーから離れることはありません。

