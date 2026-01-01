Docmost là một giải pháp mã nguồn mở mạnh mẽ thay thế cho Notion và Confluence, được thiết kế đặc biệt cho các nhóm cần cộng tác theo thời gian thực mà không lo ngại về quyền riêng tư của các giải pháp lưu trữ trên đám mây. Ra mắt vào năm 2023 và nhanh chóng được đón nhận, Docmost mang đến trải nghiệm chỉnh sửa quen thuộc của các công cụ tài liệu hiện đại trong khi vẫn giữ dữ liệu của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Nền tảng này vượt trội trong việc loại bỏ xung đột chỉnh sửa thông qua biến đổi hoạt động, cho phép chỉnh sửa đa người dùng liền mạch, tự nhiên và phản hồi nhanh. Với trọng tâm vào năng suất nhóm và tổ chức kiến thức, Docmost đã trở thành giải pháp hàng đầu cho các nhóm kỹ thuật, tổ chức sản phẩm và các công ty xây dựng cơ sở kiến thức nội bộ, những người ưu tiên cả sự cộng tác và chủ quyền dữ liệu.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Các nhóm kỹ thuật sử dụng Docmost để cộng tác tài liệu kỹ thuật, tài liệu tham khảo API và hồ sơ quyết định kiến trúc cần sự đóng góp từ nhiều nhà phát triển. Các nhóm sản phẩm tận dụng nó cho các thông số kỹ thuật, lộ trình và tài liệu tính năng nơi cộng tác đa chức năng là điều cần thiết. Các nhóm chăm sóc khách hàng xây dựng cơ sở kiến thức toàn diện và wiki nội bộ cho tài liệu hỗ trợ. Các công ty tư vấn sử dụng nó cho các sản phẩm bàn giao cho khách hàng và tài liệu dự án với các tính năng cộng tác nhóm. Các công ty khởi nghiệp áp dụng nó như một không gian làm việc trung tâm cho tài liệu công ty, tài liệu giới thiệu nhân viên mới và tài liệu quy trình có thể truy cập được cho tất cả nhân viên.

Các Tính Năng Chính

Chỉnh sửa cộng tác theo thời gian thực với đồng bộ hóa không xung đột

Không gian để tổ chức tài liệu theo nhóm, dự án hoặc phòng ban

Trình chỉnh sửa WYSIWYG phong phú với các phím tắt Markdown

Hỗ trợ sơ đồ Draw.io, Excalidraw và Mermaid tích hợp sẵn

Quản lý quyền chi tiết với các nhóm người dùng

Chia sẻ trang công khai qua các liên kết an toàn

Bình luận trang để thảo luận và phản hồi

Lịch sử trang đầy đủ và theo dõi phiên bản

Điều hướng lồng nhau và hệ thống phân cấp trang

Tìm kiếm toàn văn bản trên tất cả nội dung

Tệp đính kèm với quản lý lưu trữ

Nhập/xuất Markdown và HTML

Backend PostgreSQL để đảm bảo độ tin cậy

Các tính năng thời gian thực được hỗ trợ bởi Redis

Tại sao nên triển khai Docmost trên Hostinger VPS

Triển khai Docmost trên Hostinger VPS đảm bảo tài liệu của nhóm bạn luôn có thể truy cập 24/7 với độ tin cậy cấp doanh nghiệp. Môi trường VPS cung cấp tài nguyên chuyên dụng để cộng tác theo thời gian thực mượt mà ngay cả với nhiều người chỉnh sửa đồng thời, đảm bảo thời gian hoạt động liên tục để cơ sở kiến thức của bạn không bao giờ bị gián đoạn trong những thời điểm quan trọng, và băng thông đủ lớn để tải trang nhanh chóng và phân phối phương tiện. Bạn được hưởng lợi từ việc quản lý tài liệu tập trung có thể truy cập bởi các nhóm phân tán trên toàn thế giới, sao lưu PostgreSQL tự động bảo vệ chống mất dữ liệu và sự linh hoạt để mở rộng tài nguyên khi tài liệu của bạn phát triển. Cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp đảm bảo hiệu suất ổn định bất kể quy mô nhóm hay khối lượng nội dung, trong khi quyền kiểm soát dữ liệu hoàn toàn có nghĩa là thông tin nhạy cảm không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn.