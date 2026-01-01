Docmost est une puissante alternative open-source à Notion et Confluence, spécifiquement conçue pour les équipes qui ont besoin d'une collaboration en temps réel sans les préoccupations de confidentialité des solutions hébergées dans le cloud. Lancé en 2023 et adoptée rapidement, Docmost offre l'expérience d'édition familière des outils de documentation modernes tout en gardant vos données entièrement sous votre contrôle. La plateforme excelle à éliminer les conflits d'édition grâce à la transformation opérationnelle, permettant une édition multi-utilisateur fluide qui semble naturelle et réactive. Axé sur la productivité d'équipe et l'organisation des connaissances, Docmost est devenu la solution de référence pour les équipes d'ingénierie, les organisations produit et les entreprises qui créent des bases de connaissances internes et qui privilégient à la fois la collaboration et la souveraineté des données.

Cas d'utilisation courants

Les équipes d'ingénierie utilisent Docmost pour la documentation technique collaborative, les références d'API et les enregistrements de décisions d'architecture qui nécessitent l'apport de plusieurs développeurs. Les équipes produit l'exploitent pour les spécifications, les feuilles de route et la documentation des fonctionnalités où la collaboration interfonctionnelle est essentielle. Les équipes de réussite client construisent des bases de connaissances complètes et des wikis internes pour la documentation de support. Les cabinets de conseil l'utilisent pour les livrables clients et la documentation de projet avec des fonctionnalités de collaboration d'équipe. Les startups l'adoptent comme espace de travail central pour la documentation d'entreprise, les supports d'intégration et la documentation des processus accessibles à tous les employés.

Fonctionnalités clés

Édition collaborative en temps réel avec synchronisation sans conflit

Espaces pour organiser la documentation par équipe, projet ou département

Éditeur WYSIWYG riche avec des raccourcis Markdown

Prise en charge intégrée des diagrammes Draw.io, Excalidraw et Mermaid

Gestion granulaire des permissions avec des groupes d'utilisateurs

Partage de pages publiques via des liens sécurisés

Commentaires de page pour la discussion et le feedback

Historique complet des pages et suivi des versions

Navigation imbriquée et hiérarchie des pages

Recherche en texte intégral sur tout le contenu

Pièces jointes avec gestion du stockage

Importation/exportation Markdown et HTML

Backend PostgreSQL pour la fiabilité

Fonctionnalités en temps réel alimentées par Redis

Pourquoi déployer Docmost sur Hostinger VPS

Le déploiement de Docmost sur Hostinger VPS garantit que la documentation de votre équipe reste accessible 24h/24 et 7j/7 avec une fiabilité de niveau entreprise. L'environnement VPS fournit des ressources dédiées pour une collaboration fluide en temps réel, même avec plusieurs éditeurs simultanés, une disponibilité garantie assurant que votre base de connaissances ne devient jamais indisponible pendant les moments critiques, et une bande passante suffisante pour un chargement rapide des pages et la diffusion de médias. Vous bénéficiez d'une gestion centralisée des documents accessible aux équipes distribuées dans le monde entier, de sauvegardes PostgreSQL automatisées protégeant contre la perte de données, et de la flexibilité d'adapter les ressources à mesure que votre documentation se développe. L'infrastructure professionnelle assure des performances constantes quelle que soit la taille de l'équipe ou le volume de contenu, tandis que le contrôle total des données signifie que les informations sensibles ne quittent jamais vos serveurs.