Docmost adalah alternatif open-source yang canggih untuk Notion dan Confluence, yang dirancang khusus untuk tim yang membutuhkan kolaborasi real-time tanpa kekhawatiran privasi dari solusi yang di-hosting di cloud. Dirilis pada tahun 2023 dan dengan cepat mendapatkan adopsi, Docmost menghadirkan pengalaman pengeditan yang familiar dari alat dokumentasi modern sambil menjaga data Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Platform ini unggul dalam menghilangkan konflik pengeditan melalui transformasi operasional, memungkinkan pengeditan multi-pengguna yang mulus yang terasa alami dan responsif. Dengan fokusnya pada produktivitas tim dan organisasi pengetahuan, Docmost telah menjadi solusi utama bagi tim engineering, organisasi produk, dan perusahaan yang membangun basis pengetahuan internal yang memprioritaskan kolaborasi dan kedaulatan data.

Kasus Penggunaan Umum

Tim engineering menggunakan Docmost untuk dokumentasi teknis kolaboratif, referensi API, dan catatan keputusan arsitektur yang membutuhkan masukan dari banyak developer. Tim produk memanfaatkannya untuk spesifikasi, roadmap, dan dokumentasi fitur di mana kolaborasi lintas fungsi sangat penting. Tim Customer Success membangun basis pengetahuan komprehensif dan wiki internal untuk dokumentasi dukungan. Perusahaan konsultan menggunakannya untuk hasil kerja klien dan dokumentasi proyek dengan fitur kolaborasi tim. Startup mengadopsinya sebagai ruang kerja pusat untuk dokumentasi perusahaan, materi orientasi, dan dokumentasi proses yang dapat diakses oleh semua karyawan.

Fitur Utama

Pengeditan kolaboratif real-time dengan sinkronisasi bebas konflik

Ruang untuk mengatur dokumentasi berdasarkan tim, proyek, atau departemen

Editor WYSIWYG kaya dengan pintasan Markdown

Dukungan diagram Draw.io, Excalidraw, dan Mermaid bawaan

Manajemen izin granular dengan grup pengguna

Berbagi halaman publik melalui tautan aman

Komentar halaman untuk diskusi dan umpan balik

Riwayat halaman lengkap dan pelacakan versi

Navigasi bertingkat dan hierarki halaman

Pencarian teks lengkap di semua konten

Lampiran file dengan manajemen penyimpanan

Impor/ekspor Markdown dan HTML

Backend PostgreSQL untuk keandalan

Fitur real-time yang didukung Redis

Mengapa menerapkan Docmost di Hostinger VPS

Menerapkan Docmost di Hostinger VPS memastikan dokumentasi tim Anda tetap dapat diakses 24/7 dengan keandalan tingkat enterprise. Lingkungan VPS menyediakan sumber daya khusus untuk kolaborasi real-time yang mulus bahkan dengan banyak editor secara bersamaan, uptime yang terjamin memastikan basis pengetahuan Anda tidak pernah tidak tersedia selama momen-momen penting, dan bandwidth yang cukup untuk pemuatan halaman yang cepat serta pengiriman media. Anda mendapatkan manfaat dari manajemen dokumen terpusat yang dapat diakses oleh tim terdistribusi di seluruh dunia, backup PostgreSQL otomatis yang melindungi dari kehilangan data, dan fleksibilitas untuk menskalakan sumber daya seiring pertumbuhan dokumentasi Anda. Infrastruktur profesional memastikan kinerja yang konsisten terlepas dari ukuran tim atau volume konten, sementara kontrol data yang lengkap berarti informasi sensitif tidak pernah meninggalkan server Anda.