Docmost هو بديل قوي مفتوح المصدر لـ Notion و Confluence، مصمم خصيصًا للفرق التي تحتاج إلى تعاون في الوقت الفعلي دون مخاوف الخصوصية للحلول المستضافة على السحابة. تم إصداره في عام 2023 ويكتسب انتشارًا سريعًا، يوفر Docmost تجربة التحرير المألوفة لأدوات التوثيق الحديثة مع إبقاء بياناتك تحت سيطرتك الكاملة. تتفوق المنصة في القضاء على تعارضات التحرير من خلال التحويل التشغيلي، مما يتيح تحريرًا سلسًا متعدد المستخدمين يبدو طبيعيًا وسريع الاستجابة. بتركيزه على إنتاجية الفريق وتنظيم المعرفة، أصبح Docmost الحل الأمثل لفرق الهندسة ومنظمات المنتجات والشركات التي تبني قواعد معرفة داخلية وتولي الأولوية للتعاون وسيادة البيانات.

حالات الاستخدام الشائعة

تستخدم فرق الهندسة Docmost للتوثيق الفني التعاوني، ومراجع API، وسجلات قرارات البنية التي تتطلب مدخلات من مطورين متعددين. تستفيد فرق المنتجات منه للمواصفات وخرائط الطريق وتوثيق الميزات حيث يكون التعاون متعدد الوظائف ضروريًا. تبني فرق نجاح العملاء قواعد معرفة شاملة وويكيات داخلية لتوثيق الدعم. تستخدم شركات الاستشارات Docmost لتسليمات العملاء وتوثيق المشاريع مع ميزات التعاون الجماعي. تتبنى الشركات الناشئة Docmost كمساحة عمل مركزية لتوثيق الشركة ومواد الإعداد وتوثيق العمليات المتاحة لجميع الموظفين.

الميزات الرئيسية

تحرير تعاوني في الوقت الفعلي مع مزامنة خالية من التعارضات

مساحات لتنظيم التوثيق حسب الفريق أو المشروع أو القسم

محرر WYSIWYG غني مع اختصارات Markdown

دعم مدمج لمخططات Draw.io و Excalidraw و Mermaid

إدارة أذونات دقيقة مع مجموعات المستخدمين

مشاركة الصفحات العامة عبر روابط آمنة

تعليقات الصفحات للمناقشة والملاحظات

سجل كامل للصفحات وتتبع الإصدارات

تنقل متداخل وتسلسل هرمي للصفحات

بحث نصي كامل عبر جميع المحتوى

مرفقات الملفات مع إدارة التخزين

استيراد/تصدير Markdown و HTML

واجهة خلفية PostgreSQL للموثوقية

ميزات في الوقت الفعلي مدعومة بـ Redis

لماذا تنشر Docmost على Hostinger VPS

يضمن نشر Docmost على Hostinger VPS بقاء توثيق فريقك متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بموثوقية على مستوى المؤسسات. توفر بيئة VPS موارد مخصصة للتعاون السلس في الوقت الفعلي حتى مع وجود محررين متعددين في نفس الوقت، ووقت تشغيل مضمون يضمن عدم تعطل قاعدة معرفتك أبدًا خلال اللحظات الحرجة، وعرض نطاق ترددي كافٍ لتحميل الصفحات بسرعة وتسليم الوسائط. تستفيد من إدارة المستندات المركزية المتاحة للفرق الموزعة في جميع أنحاء العالم، ونسخ احتياطية تلقائية لـ PostgreSQL تحمي من فقدان البيانات، ومرونة في توسيع الموارد مع نمو توثيقك. تضمن البنية التحتية الاحترافية أداءً ثابتًا بغض النظر عن حجم الفريق أو حجم المحتوى، بينما تعني السيطرة الكاملة على البيانات أن المعلومات الحساسة لا تغادر خوادمك أبدًا.