Docmost é uma alternativa open-source poderosa ao Notion e ao Confluence, especificamente concebido para equipas que necessitam de colaboração em tempo real sem as preocupações de privacidade das soluções alojadas na cloud. Lançado em 2023 e a ganhar rapidamente adoção, o Docmost oferece a experiência de edição familiar das ferramentas de documentação modernas, mantendo os seus dados completamente sob o seu controlo. A plataforma destaca-se na eliminação de conflitos de edição através da transformação operacional, permitindo uma edição multiutilizador contínua que se sente natural e responsiva. Com o seu foco na produtividade da equipa e na organização do conhecimento, o Docmost tornou-se a solução de eleição para equipas de engenharia, organizações de produto e empresas que constroem bases de conhecimento internas que priorizam tanto a colaboração como a soberania dos dados.

Casos de Uso Comuns

As equipas de engenharia utilizam o Docmost para documentação técnica colaborativa, referências de API e registos de decisões de arquitetura que exigem a contribuição de vários programadores. As equipas de produto aproveitam-no para especificações, roteiros e documentação de funcionalidades onde a colaboração interfuncional é essencial. As equipas de sucesso do cliente constroem bases de conhecimento abrangentes e wikis internas para documentação de suporte. As empresas de consultoria utilizam-no para entregas a clientes e documentação de projetos com funcionalidades de colaboração em equipa. As startups adotam-no como um espaço de trabalho central para documentação da empresa, materiais de integração e documentação de processos acessível a todos os colaboradores.

Principais Funcionalidades

Edição colaborativa em tempo real com sincronização sem conflitos

Espaços para organizar a documentação por equipa, projeto ou departamento

Editor WYSIWYG rico com atalhos Markdown

Suporte integrado para diagramas Draw.io, Excalidraw e Mermaid

Gestão granular de permissões com grupos de utilizadores

Partilha de páginas públicas através de links seguros

Comentários de página para discussão e feedback

Histórico completo de páginas e controlo de versões

Navegação aninhada e hierarquia de páginas

Pesquisa de texto completo em todo o conteúdo

Anexos de ficheiros com gestão de armazenamento

Importação/exportação de Markdown e HTML

Backend PostgreSQL para fiabilidade

Funcionalidades em tempo real com tecnologia Redis

Porquê implementar o Docmost no VPS da Hostinger

A implementação do Docmost no VPS da Hostinger garante que a documentação da sua equipa permanece acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com fiabilidade de nível empresarial. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para uma colaboração em tempo real fluida, mesmo com vários editores simultâneos, tempo de atividade garantido, assegurando que a sua base de conhecimento nunca fica indisponível em momentos críticos, e largura de banda suficiente para carregamento rápido de páginas e entrega de multimédia. Beneficia de gestão centralizada de documentos acessível a equipas distribuídas em todo o mundo, backups automatizados de PostgreSQL que protegem contra a perda de dados e a flexibilidade de escalar recursos à medida que a sua documentação cresce. A infraestrutura profissional garante um desempenho consistente, independentemente do tamanho da equipa ou do volume de conteúdo, enquanto o controlo completo dos dados significa que informações sensíveis nunca saem dos seus servidores.