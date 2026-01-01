Docmost

Docmost

रीयल-टाइम संपादन के साथ सहयोगात्मक विकी और दस्तावेज़ प्लेटफ़ॉर्म

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें Docmost

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

के बारे में Docmost

Docmost, Notion और Confluence का एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसे विशेष रूप से उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें क्लाउड-होस्टेड समाधानों की गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बिना रियल-टाइम कोलैबोरेशन की आवश्यकता होती है। 2023 में लॉन्च किया गया और तेज़ी से अपनाया जा रहा, Docmost आधुनिक डॉक्यूमेंटेशन टूल का परिचित एडिटिंग अनुभव प्रदान करता है, जबकि आपका डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है। यह प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एडिट संबंधी विवादों को खत्म करने में उत्कृष्ट है, जिससे सहज मल्टी-यूज़र एडिटिंग संभव होती है जो स्वाभाविक और रिस्पॉन्सिव लगती है। टीम प्रोडक्टिविटी और नॉलेज ऑर्गनाइज़ेशन पर अपने फोकस के साथ, Docmost इंजीनियरिंग टीमों, प्रोडक्ट ऑर्गनाइज़ेशन और आंतरिक नॉलेज बेस बनाने वाली उन कंपनियों के लिए पसंदीदा समाधान बन गया है जो कोलैबोरेशन और डेटा सॉवरेनटी दोनों को प्राथमिकता देते हैं।

सामान्य उपयोग के मामले

इंजीनियरिंग टीमें कोलैबोरेटिव टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, API रेफरेंस और आर्किटेक्चर डिसीजन रिकॉर्ड के लिए Docmost का उपयोग करती हैं, जिनके लिए कई डेवलपर्स से इनपुट की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट टीमें स्पेसिफिकेशन्स, रोडमैप और फीचर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका लाभ उठाती हैं जहाँ क्रॉस-फंक्शनल कोलैबोरेशन आवश्यक है। कस्टमर सक्सेस टीमें सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए व्यापक नॉलेज बेस और आंतरिक विकी बनाती हैं। कंसल्टिंग फ़र्म क्लाइंट डिलीवरेबल्स और टीम कोलैबोरेशन फीचर्स के साथ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका उपयोग करती हैं। स्टार्टअप इसे कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, ऑनबोर्डिंग सामग्री और सभी कर्मचारियों के लिए एक्सेसिबल प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक केंद्रीय वर्कस्पेस के रूप में अपनाते हैं।

मुख्य फीचर्स

  • कॉन्फ्लिक्ट-फ्री सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ रियल-टाइम कोलैबोरेटिव एडिटिंग
  • टीम, प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गनाइज़ करने के लिए स्पेस
  • Markdown शॉर्टकट के साथ रिच WYSIWYG एडिटर
  • बिल्ट-इन Draw.io, Excalidraw और Mermaid डायग्राम सपोर्ट
  • यूज़र ग्रुप के साथ ग्रेन्युलर परमिशन मैनेजमेंट
  • सुरक्षित लिंक के माध्यम से पब्लिक पेज शेयरिंग
  • चर्चा और फ़ीडबैक के लिए पेज कमेंट्स
  • पूर्ण पेज हिस्ट्री और वर्जन ट्रैकिंग
  • नेस्टेड नेविगेशन और पेज हायरार्की
  • सभी कंटेंट में फुल-टेक्स्ट सर्च
  • स्टोरेज मैनेजमेंट के साथ फ़ाइल अटैचमेंट
  • Markdown और HTML इंपोर्ट/एक्सपोर्ट
  • रिलायबिलिटी के लिए PostgreSQL बैकएंड
  • Redis-पावर्ड रियल-टाइम फीचर्स

Hostinger VPS पर Docmost क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Docmost डिप्लॉय करना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी टीम का डॉक्यूमेंटेशन एंटरप्राइज़-ग्रेड रिलायबिलिटी के साथ 24/7 एक्सेसिबल रहे। VPS एनवायरनमेंट कई एक साथ एडिटर होने पर भी स्मूथ रियल-टाइम कोलैबोरेशन के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स प्रदान करता है, गारंटीड अपटाइम यह सुनिश्चित करता है कि आपका नॉलेज बेस महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान कभी अनुपलब्ध न हो, और तेज़ पेज लोडिंग और मीडिया डिलीवरी के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्रदान करता है। आपको दुनिया भर में डिस्ट्रिब्यूटेड टीमों के लिए एक्सेसिबल केंद्रीकृत डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डेटा लॉस से बचाने वाले ऑटोमेटेड PostgreSQL बैकअप, और आपके डॉक्यूमेंटेशन के बढ़ने पर रिसोर्स को स्केल करने की फ्लेक्सिबिलिटी का लाभ मिलता है। प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के आकार या कंटेंट वॉल्यूम की परवाह किए बिना लगातार परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है, जबकि पूर्ण डेटा कंट्रोल का मतलब है कि संवेदनशील जानकारी कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाती है।

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें Docmost

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

इस श्रेणी में अन्य ऐप्स देखें

ClassicPress

ClassicPress

WordPress fork without Gutenberg block editor, focused on stability

Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lightweight headless CMS platform for content management and APIs

Directus

Directus

Headless CMS that wraps databases with dynamic API and admin app

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।