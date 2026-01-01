Docmost

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Docmost

Docmost เป็นทางเลือกโอเพนซอร์สที่ทรงพลังแทน Notion และ Confluence ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของโซลูชันที่โฮสต์บนคลาวด์ เปิดตัวในปี 2023 และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว Docmost มอบประสบการณ์การแก้ไขที่คุ้นเคยของเครื่องมือเอกสารสมัยใหม่ ในขณะที่ยังคงเก็บข้อมูลของคุณไว้ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการขจัดความขัดแย้งในการแก้ไขผ่านการแปลงการดำเนินงาน ทำให้สามารถแก้ไขแบบหลายผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและตอบสนองได้ดี ด้วยการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดระเบียบความรู้ Docmost จึงกลายเป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมวิศวกร องค์กรผลิตภัณฑ์ และบริษัทที่สร้างฐานความรู้ภายในที่ให้ความสำคัญทั้งการทำงานร่วมกันและอธิปไตยของข้อมูล

กรณีการใช้งานทั่วไป

ทีมวิศวกรใช้ Docmost สำหรับเอกสารทางเทคนิคที่ทำงานร่วมกัน การอ้างอิง API และบันทึกการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมที่ต้องอาศัยข้อมูลจากนักพัฒนาหลายคน ทีมผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์จาก Docmost สำหรับข้อกำหนด แผนงาน และเอกสารคุณสมบัติที่การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นสิ่งสำคัญ ทีมดูแลลูกค้าสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมและวิกิภายในสำหรับเอกสารสนับสนุน บริษัทที่ปรึกษาใช้ Docmost สำหรับการส่งมอบงานให้ลูกค้าและเอกสารโครงการที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม สตาร์ทอัพนำ Docmost มาใช้เป็นพื้นที่ทำงานส่วนกลางสำหรับเอกสารบริษัท เอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และเอกสารกระบวนการที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

คุณสมบัติหลัก

  • การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการซิงโครไนซ์ที่ปราศจากข้อขัดแย้ง
  • พื้นที่สำหรับจัดระเบียบเอกสารตามทีม โครงการ หรือแผนก
  • โปรแกรมแก้ไข WYSIWYG ที่สมบูรณ์พร้อมทางลัด Markdown
  • รองรับแผนภาพ Draw.io, Excalidraw และ Mermaid ในตัว
  • การจัดการสิทธิ์แบบละเอียดด้วยกลุ่มผู้ใช้
  • การแชร์หน้าสาธารณะผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย
  • ความคิดเห็นในหน้าสำหรับอภิปรายและข้อเสนอแนะ
  • ประวัติหน้าและการติดตามเวอร์ชันที่สมบูรณ์
  • การนำทางแบบซ้อนและลำดับชั้นของหน้า
  • การค้นหาข้อความเต็มในทุกเนื้อหา
  • ไฟล์แนบพร้อมการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
  • การนำเข้า/ส่งออก Markdown และ HTML
  • แบ็กเอนด์ PostgreSQL เพื่อความน่าเชื่อถือ
  • คุณสมบัติเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนโดย Redis

ทำไมต้องติดตั้ง Docmost บน Hostinger VPS

การติดตั้ง Docmost บน Hostinger VPS ช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารของทีมคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยความน่าเชื่อถือระดับองค์กร สภาพแวดล้อม VPS มอบทรัพยากรเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น แม้จะมีผู้แก้ไขพร้อมกันหลายคน รับประกัน Uptime ที่ทำให้ฐานความรู้ของคุณไม่เคยหยุดทำงานในช่วงเวลาสำคัญ และแบนด์วิดท์ที่เพียงพอสำหรับการโหลดหน้าเว็บที่รวดเร็วและการส่งมอบสื่อ คุณจะได้รับประโยชน์จากการจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ที่ทีมที่กระจายอยู่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ การสำรองข้อมูล PostgreSQL อัตโนมัติที่ป้องกันการสูญหายของข้อมูล และความยืดหยุ่นในการปรับขนาดทรัพยากรเมื่อเอกสารของคุณเพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานระดับมืออาชีพช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าขนาดทีมหรือปริมาณเนื้อหาจะเป็นเท่าใด ในขณะที่การควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์หมายความว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

