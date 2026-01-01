Docmost

KVM 1
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
CNY  36.99 /月

以 CNY 73.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

关于 Docmost

Docmost 是 Notion 和 Confluence 的强大开源替代品，专为需要实时协作但又担心云托管解决方案隐私问题的团队而设计。Docmost 于 2023 年发布并迅速普及，它带来了现代文档工具熟悉的编辑体验，同时将您的数据完全置于您的控制之下。该平台通过操作转换消除编辑冲突，从而实现无缝的多用户编辑，感觉自然且响应迅速。Docmost 专注于团队生产力和知识组织，已成为工程团队、产品组织以及构建内部知识库并优先考虑协作和数据主权的公司的首选解决方案。

常见用例

工程团队使用 Docmost 进行协作技术文档、API 参考和架构决策记录，这些都需要多个开发人员的输入。产品团队利用它进行规范、路线图和功能文档，其中跨职能协作至关重要。客户成功团队构建全面的知识库和内部维基以支持文档。咨询公司利用它进行客户交付和具有团队协作功能的项目文档。初创公司将其作为公司文档、入职材料和所有员工均可访问的流程文档的中央工作区。

主要功能

  • 实时协作编辑，无冲突同步
  • 按团队、项目或部门组织文档的空间
  • 带有 Markdown 快捷方式的富文本所见即所得编辑器
  • 内置 Draw.io、Excalidraw 和 Mermaid 图表支持
  • 通过用户组进行精细权限管理
  • 通过安全链接共享公共页面
  • 页面评论用于讨论和反馈
  • 完整的页面历史记录和版本跟踪
  • 嵌套导航和页面层次结构
  • 对所有内容进行全文搜索
  • 带存储管理的文件附件
  • Markdown 和 HTML 导入/导出
  • PostgreSQL 后端提供可靠性
  • Redis 驱动的实时功能

为何在 Hostinger VPS 上部署 Docmost

在 Hostinger VPS 上部署 Docmost 可确保您的团队文档通过企业级可靠性全天候 24/7 可用。VPS 环境提供专用资源，即使有多个同时编辑者也能实现流畅的实时协作，保证正常运行时间，确保您的知识库在关键时刻永不中断，并提供足够的带宽以实现快速页面加载和媒体传输。您将受益于全球分布式团队可访问的集中式文档管理、防止数据丢失的自动化 PostgreSQL 备份，以及随着文档增长而扩展资源的灵活性。专业的 инфраструктура 确保无论团队规模或内容量如何，都能保持一致的性能，而完全的数据控制意味着敏感信息永远不会离开您的服务器。

