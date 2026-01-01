Gitea – це легка платформа для хостингу Git з відкритим вихідним кодом, яка допомагає керувати репозиторіями коду через чистий і простий веб-інтерфейс. Вона надає основні функції для співпраці, такі як запити на злиття (pull requests), відстеження проблем (issue tracking) та перевірки коду (code reviews), що робить її чудовою альтернативою для самостійного розміщення порівняно з більшими платформами, залишаючись при цьому швидкою та ресурсоефективною.

Поширені випадки використання

Gitea зазвичай використовується командами розробників, які бажають мати приватний Git-сервер для внутрішніх проєктів, особливо в середовищах, де важливі володіння даними та контроль доступу. Вона також популярна серед малого бізнесу та стартапів, яким потрібна легка в обслуговуванні альтернатива GitHub або GitLab, а також для окремих осіб, які створюють домашні лабораторії або приватні середовища розробки. Багато команд також використовують Gitea для розміщення інтеграцій CI/CD, дзеркалювання репозиторіїв та керування документацією разом зі своїм кодом.

Ключові функції

Gitea включає основні можливості хостингу Git, такі як управління репозиторіями, запити на злиття та захист гілок, а також вбудовані інструменти для відстеження проблем та організації проєктів. Вона підтримує вебхуки, опції OAuth/SSO та інтеграції з популярними системами CI/CD, що забезпечує автоматизовані робочі процеси для збірок та розгортань. Завдяки своїй легкій архітектурі Gitea безперебійно працює на скромних серверних ресурсах, пропонуючи при цьому надійний контроль доступу та функції для командної співпраці.

Чому варто розгорнути Gitea на Hostinger VPS

Розгортання Gitea на Hostinger VPS дає вам повний контроль над вашими репозиторіями, користувачами та налаштуваннями безпеки, зберігаючи при цьому стабільну та передбачувану продуктивність завдяки виділеним ресурсам. Ви можете запускати Gitea з Docker або як нативну службу, налаштовувати власні домени та SSL для безпечного доступу, а також масштабувати сховище в міру зростання ваших репозиторіїв. Це робить Hostinger VPS надійним вибором для розміщення приватної Git-платформи, яка легко керується та готова до використання у виробничому середовищі.