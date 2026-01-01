Gitea es una plataforma de hosting Git ligera y de código abierto que te ayuda a gestionar repositorios de código a través de una interfaz web limpia y sencilla. Proporciona funciones de colaboración esenciales como pull requests, seguimiento de incidencias y revisiones de código, lo que la convierte en una excelente alternativa autoalojada a plataformas más grandes, manteniéndose rápida y eficiente en el uso de recursos.

Casos de uso comunes

Gitea es comúnmente utilizada por equipos de desarrollo que desean un servidor Git privado para proyectos internos, especialmente en entornos donde la propiedad de los datos y el control de acceso son importantes. También es popular entre pequeñas empresas y startups que necesitan una alternativa fácil de mantener a GitHub o GitLab, así como para personas que construyen laboratorios caseros o entornos de desarrollo privados. Muchos equipos también utilizan Gitea para alojar integraciones de CI/CD, replicar repositorios y gestionar la documentación junto con su código.

Características clave

Gitea incluye capacidades principales de hosting Git como la gestión de repositorios, pull requests y protecciones de rama, junto con seguimiento de incidencias integrado y herramientas de organización de proyectos. Es compatible con webhooks, opciones de OAuth/SSO e integraciones con sistemas CI/CD populares, lo que permite flujos de trabajo automatizados para compilaciones y despliegues. Gracias a su arquitectura ligera, Gitea funciona sin problemas con recursos de servidor modestos, a la vez que ofrece un sólido control de acceso y funciones de colaboración en equipo.

¿Por qué desplegar Gitea en un VPS de Hostinger?

Desplegar Gitea en un VPS de Hostinger te da control total sobre tus repositorios, usuarios y configuraciones de seguridad, manteniendo el rendimiento estable y predecible con recursos dedicados. Puedes ejecutar Gitea con Docker o como un servicio nativo, configurar dominios personalizados y SSL para un acceso seguro, y escalar el almacenamiento a medida que tus repositorios crecen. Esto convierte a Hostinger VPS en una opción fiable para alojar una plataforma Git privada que es fácil de gestionar y está lista para su uso en producción.