Gitea to lekka, otwartoźródłowa platforma hostingowa Git

O Gitea

Gitea to lekka, open source'owa platforma hostingowa Git, która pomaga zarządzać repozytoriami kodu za pośrednictwem przejrzystego i prostego interfejsu internetowego. Zapewnia podstawowe funkcje współpracy, takie jak żądania ściągnięcia, śledzenie problemów i przeglądy kodu, co czyni ją świetną alternatywą do samodzielnego hostowania dla większych platform, pozostając jednocześnie szybką i wydajną pod względem zasobów.

Typowe zastosowania

Gitea jest powszechnie używana przez zespoły deweloperskie, które chcą mieć prywatny serwer Git do projektów wewnętrznych, zwłaszcza w środowiskach, gdzie ważna jest własność danych i kontrola dostępu. Jest również popularna wśród małych firm i startupów, które potrzebują łatwej w utrzymaniu alternatywy dla GitHub lub GitLab, a także dla osób tworzących domowe laboratoria lub prywatne środowiska deweloperskie. Wiele zespołów używa również Gitea do hostowania integracji CI/CD, tworzenia lustrzanych odbić repozytoriów i zarządzania dokumentacją obok swojego kodu.

Kluczowe funkcje

Gitea zawiera podstawowe funkcje hostingu Git, takie jak zarządzanie repozytoriami, żądania ściągnięcia i ochrona gałęzi, wraz z wbudowanymi narzędziami do śledzenia problemów i organizacji projektów. Obsługuje webhooki, opcje OAuth/SSO oraz integracje z popularnymi systemami CI/CD, umożliwiając zautomatyzowane przepływy pracy dla kompilacji i wdrożeń. Dzięki swojej lekkiej architekturze, Gitea działa płynnie na skromnych zasobach serwera, oferując jednocześnie silną kontrolę dostępu i funkcje współpracy zespołowej.

Dlaczego warto wdrożyć Gitea na Hostinger VPS

Wdrożenie Gitea na Hostinger VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi repozytoriami, użytkownikami i ustawieniami bezpieczeństwa, jednocześnie utrzymując stabilną i przewidywalną wydajność dzięki dedykowanym zasobom. Możesz uruchomić Gitea z Dockerem lub jako natywną usługę, skonfigurować niestandardowe domeny i SSL dla bezpiecznego dostępu oraz skalować pamięć masową w miarę wzrostu Twoich repozytoriów. To sprawia, że Hostinger VPS jest niezawodnym wyborem do hostowania prywatnej platformy Git, która jest łatwa w zarządzaniu i gotowa do użytku produkcyjnego.

Wybierz plan VPS do wdrożenia Gitea

KVM 2
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
29,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 55,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

