Gitea là một nền tảng lưu trữ Git mã nguồn mở, nhẹ, giúp bạn quản lý kho mã thông qua giao diện web sạch sẽ và đơn giản. Nó cung cấp các tính năng cộng tác thiết yếu như yêu cầu kéo, theo dõi vấn đề và đánh giá mã, biến nó thành một giải pháp thay thế tự lưu trữ tuyệt vời cho các nền tảng lớn hơn trong khi vẫn nhanh chóng và hiệu quả tài nguyên.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Gitea thường được các đội ngũ phát triển sử dụng muốn có một máy chủ Git riêng cho các dự án nội bộ, đặc biệt trong các môi trường mà quyền sở hữu dữ liệu và kiểm soát truy cập là quan trọng. Nó cũng phổ biến đối với các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp cần một giải pháp thay thế dễ bảo trì cho GitHub hoặc GitLab, cũng như cho các cá nhân xây dựng phòng thí nghiệm cá nhân hoặc môi trường phát triển riêng. Nhiều đội ngũ cũng sử dụng Gitea để lưu trữ tích hợp CI/CD, phản chiếu kho lưu trữ và quản lý tài liệu cùng với mã của họ.

Các tính năng chính

Gitea bao gồm các khả năng lưu trữ Git cốt lõi như quản lý kho lưu trữ, yêu cầu kéo và bảo vệ nhánh, cùng với các công cụ theo dõi vấn đề và tổ chức dự án tích hợp. Nó hỗ trợ webhooks, tùy chọn OAuth/SSO và tích hợp với các hệ thống CI/CD phổ biến, cho phép quy trình làm việc tự động cho việc xây dựng và triển khai. Nhờ kiến trúc nhẹ, Gitea chạy mượt mà trên tài nguyên máy chủ khiêm tốn trong khi vẫn cung cấp kiểm soát truy cập mạnh mẽ và các tính năng cộng tác nhóm.

Tại sao nên triển khai Gitea trên Hostinger VPS

Triển khai Gitea trên Hostinger VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát kho lưu trữ, người dùng và cài đặt bảo mật của mình, đồng thời giữ hiệu suất ổn định và có thể dự đoán với tài nguyên chuyên dụng. Bạn có thể chạy Gitea với Docker hoặc dưới dạng dịch vụ gốc, cấu hình tên miền tùy chỉnh và SSL để truy cập an toàn, và mở rộng dung lượng lưu trữ khi kho lưu trữ của bạn phát triển. Điều này làm cho Hostinger VPS trở thành một lựa chọn đáng tin cậy để lưu trữ một nền tảng Git riêng dễ quản lý và sẵn sàng cho việc sử dụng trong sản xuất.