Gitea es una plataforma de alojamiento Git ligera y de código abierto que te ayuda a gestionar repositorios de código a través de una interfaz web limpia y sencilla. Ofrece funciones de colaboración esenciales como solicitudes de extracción (pull requests), seguimiento de problemas y revisiones de código, lo que la convierte en una excelente alternativa autoalojada a plataformas más grandes, a la vez que sigue siendo rápida y eficiente en el uso de recursos.

Casos de uso comunes

Gitea es comúnmente utilizado por equipos de desarrollo que desean un servidor Git privado para proyectos internos, especialmente en entornos donde la propiedad de los datos y el control de acceso son importantes. También es popular entre pequeñas empresas y startups que necesitan una alternativa fácil de mantener a GitHub o GitLab, así como para individuos que construyen laboratorios caseros o entornos de desarrollo privados. Muchos equipos también usan Gitea para alojar integraciones CI/CD, replicar repositorios y gestionar documentación junto con su código.

Características clave

Gitea incluye capacidades centrales de alojamiento Git como gestión de repositorios, solicitudes de extracción (pull requests) y protecciones de ramas, junto con herramientas integradas de seguimiento de problemas y organización de proyectos. Soporta webhooks, opciones de OAuth/SSO e integraciones con sistemas CI/CD populares, lo que permite flujos de trabajo automatizados para compilaciones y despliegues. Gracias a su arquitectura ligera, Gitea funciona sin problemas con recursos de servidor modestos, a la vez que ofrece un fuerte control de acceso y funciones de colaboración en equipo.

Por qué desplegar Gitea en Hostinger VPS

Desplegar Gitea en un VPS de Hostinger te da control total sobre tus repositorios, usuarios y configuraciones de seguridad, manteniendo el rendimiento estable y predecible con recursos dedicados. Puedes ejecutar Gitea con Docker o como un servicio nativo, configurar dominios personalizados y SSL para un acceso seguro, y escalar el almacenamiento a medida que tus repositorios crecen. Esto convierte a Hostinger VPS en una opción fiable para alojar una plataforma Git privada que es fácil de gestionar y está lista para su uso en producción.