Gitea est une plateforme d'hébergement Git légère et open source qui vous aide à gérer les dépôts de code grâce à une interface web propre et simple. Elle offre des fonctionnalités de collaboration essentielles telles que les pull requests, le suivi des problèmes et les revues de code, ce qui en fait une excellente alternative auto-hébergée aux plateformes plus grandes, tout en restant rapide et économe en ressources.

Cas d'utilisation courants

Gitea est couramment utilisé par les équipes de développement qui souhaitent un serveur Git privé pour leurs projets internes, en particulier dans les environnements où la propriété des données et le contrôle d'accès sont importants. Il est également populaire auprès des petites entreprises et des startups qui ont besoin d'une alternative facile à maintenir à GitHub ou GitLab, ainsi que pour les particuliers qui créent des laboratoires personnels ou des environnements de développement privés. De nombreuses équipes utilisent également Gitea pour héberger des intégrations CI/CD, mettre en miroir des dépôts et gérer la documentation en parallèle de leur code.

Fonctionnalités clés

Gitea inclut des fonctionnalités d'hébergement Git essentielles telles que la gestion des dépôts, les pull requests et les protections de branche, ainsi que des outils intégrés de suivi des problèmes et d'organisation de projets. Il prend en charge les webhooks, les options OAuth/SSO et les intégrations avec les systèmes CI/CD populaires, permettant des flux de travail automatisés pour les compilations et les déploiements. Grâce à son architecture légère, Gitea fonctionne sans problème sur des ressources serveur modestes tout en offrant un contrôle d'accès robuste et des fonctionnalités de collaboration d'équipe.

Pourquoi déployer Gitea sur un VPS Hostinger

Le déploiement de Gitea sur un VPS Hostinger vous donne un contrôle total sur vos dépôts, vos utilisateurs et vos paramètres de sécurité tout en maintenant des performances stables et prévisibles grâce à des ressources dédiées. Vous pouvez exécuter Gitea avec Docker ou en tant que service natif, configurer des noms de domaine personnalisés et le SSL pour un accès sécurisé, et faire évoluer le stockage à mesure que vos dépôts augmentent. Cela fait du VPS Hostinger un choix fiable pour héberger une plateforme Git privée facile à gérer et prête à être utilisée en production.