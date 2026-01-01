Gitea

Gitea é uma plataforma de hospedagem Git leve e de código aberto

Sobre Gitea

O Gitea é uma plataforma de hospedagem Git leve e de código aberto que ajuda você a gerenciar repositórios de código através de uma interface web limpa e simples. Ela oferece recursos essenciais de colaboração, como pull requests, rastreamento de problemas e revisões de código, tornando-a uma ótima alternativa auto-hospedada a plataformas maiores, mantendo-se rápida e eficiente em termos de recursos.

Casos de Uso Comuns

O Gitea é comumente usado por equipes de desenvolvimento que desejam um servidor Git privado para projetos internos, especialmente em ambientes onde a propriedade dos dados e o controle de acesso são importantes. Também é popular entre pequenas empresas e startups que precisam de uma alternativa fácil de manter ao GitHub ou GitLab, bem como para indivíduos que constroem laboratórios domésticos ou ambientes de desenvolvimento privados. Muitas equipes também usam o Gitea para hospedar integrações CI/CD, espelhar repositórios e gerenciar documentação junto com seu código.

Principais Recursos

O Gitea inclui recursos essenciais de hospedagem Git, como gerenciamento de repositórios, pull requests e proteções de branch, juntamente com ferramentas integradas de rastreamento de problemas e organização de projetos. Ele suporta webhooks, opções OAuth/SSO e integrações com sistemas CI/CD populares, permitindo fluxos de trabalho automatizados para builds e implantações. Graças à sua arquitetura leve, o Gitea funciona sem problemas em recursos de servidor modestos, ao mesmo tempo em que oferece forte controle de acesso e recursos de colaboração em equipe.

Por que implantar o Gitea na Hostinger VPS

Implantar o Gitea em uma Hostinger VPS oferece controle total sobre seus repositórios, usuários e configurações de segurança, mantendo o desempenho estável e previsível com recursos dedicados. Você pode executar o Gitea com Docker ou como um serviço nativo, configurar domínios personalizados e SSL para acesso seguro, e escalar o armazenamento conforme seus repositórios crescem. Isso torna a Hostinger VPS uma escolha confiável para hospedar uma plataforma Git privada que é fácil de gerenciar e pronta para uso em produção.

