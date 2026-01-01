Gitea 是一个轻量级的开源 Git 托管平台，可以帮助您通过简洁的网页界面管理代码仓库。它提供拉取请求、问题跟踪和代码审查等基本协作功能，使其成为大型平台的绝佳自托管替代方案，同时保持快速和资源高效。

常见用例

Gitea 通常被开发团队用于内部项目的私有 Git 服务器，尤其是在数据所有权和访问控制至关重要的环境中。它也受到需要易于维护的 GitHub 或 GitLab 替代方案的小型企业和初创公司的欢迎，以及构建家庭实验室或私有开发环境的个人。许多团队还使用 Gitea 来托管 CI/CD 集成、镜像仓库，并与代码一起管理文档。

主要功能

Gitea 包含核心 Git 托管功能，例如仓库管理、拉取请求和分支保护，以及内置的问题跟踪和项目组织工具。它支持 Webhook、OAuth/SSO 选项以及与流行 CI/CD 系统的集成，从而实现构建和部署的自动化工作流。凭借其轻量级架构，Gitea 可以在适度的服务器资源上流畅运行，同时仍提供强大的访问控制和团队协作功能。

为何在 Hostinger VPS 上部署 Gitea

在 Hostinger VPS 上部署 Gitea 让您可以完全控制您的仓库、用户和安全设置，同时通过专用资源保持性能稳定和可预测。您可以使用 Docker 或作为原生服务运行 Gitea，配置自定义域名和 SSL 以实现安全访问，并随着仓库的增长扩展存储。这使得 Hostinger VPS 成为托管私有 Git 平台的可靠选择，该平台易于管理且可用于生产环境。