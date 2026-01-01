Gitea adalah platform hosting Git open-source yang ringan, yang membantu Anda mengelola repositori kode melalui antarmuka web yang bersih dan sederhana. Platform ini menyediakan fitur kolaborasi penting seperti pull request, pelacakan isu, dan code review, menjadikannya alternatif self-hosted yang hebat untuk platform yang lebih besar, sekaligus tetap cepat dan efisien sumber daya.

Kasus Penggunaan Umum

Gitea umumnya digunakan oleh tim developer yang menginginkan server Git pribadi untuk proyek internal, terutama di lingkungan di mana kepemilikan data dan kontrol akses sangat penting. Platform ini juga populer untuk bisnis kecil dan startup yang membutuhkan alternatif GitHub atau GitLab yang mudah dikelola, serta untuk individu yang membangun home lab atau lingkungan pengembangan pribadi. Banyak tim juga menggunakan Gitea untuk menghosting integrasi CI/CD, mencerminkan repositori, dan mengelola dokumentasi bersama dengan kode mereka.

Fitur Utama

Gitea mencakup kemampuan hosting Git inti seperti manajemen repositori, pull request, dan perlindungan branch, bersama dengan pelacakan isu bawaan dan tool organisasi proyek. Platform ini mendukung webhook, opsi OAuth/SSO, dan integrasi dengan sistem CI/CD populer, memungkinkan workflow otomatis untuk build dan deployment. Berkat arsitektur ringannya, Gitea berjalan lancar pada sumber daya server yang sederhana, sambil tetap menawarkan kontrol akses yang kuat dan fitur kolaborasi tim.

Mengapa Deploy Gitea di Hostinger VPS

Mendeploy Gitea di Hostinger VPS memberi Anda kontrol penuh atas repositori, pengguna, dan pengaturan keamanan Anda, sambil menjaga performa tetap stabil dan dapat diprediksi dengan sumber daya khusus. Anda dapat menjalankan Gitea dengan Docker atau sebagai layanan native, mengonfigurasi domain kustom dan SSL untuk akses aman, dan menskalakan penyimpanan seiring pertumbuhan repositori Anda. Hal ini menjadikan Hostinger VPS pilihan yang andal untuk menghosting platform Git pribadi yang mudah dikelola dan siap untuk penggunaan produksi.