Gitea는 경량 오픈 소스 Git 호스팅 플랫폼입니다.

배포할 VPS 플랜을 선택하세요Gitea

KVM 2
2 vCPU 코어
8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
8TB 대역폭
₩  10,289 /월

2 년간 ₩19,119/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

Gitea 소개

Gitea는 가볍고 오픈 소스인 Git 호스팅 플랫폼으로, 깔끔하고 간단한 웹 인터페이스를 통해 코드 리포지토리를 관리할 수 있도록 돕습니다. 풀 리퀘스트, 이슈 트래킹, 코드 리뷰와 같은 필수 협업 기능을 제공하며, 빠르고 리소스 효율적인 상태를 유지하면서도 더 큰 플랫폼에 대한 훌륭한 셀프 호스팅 대안이 됩니다.

일반적인 사용 사례

Gitea는 내부 프로젝트를 위한 비공개 Git 서버를 원하는 개발팀에서 일반적으로 사용되며, 특히 데이터 소유권 및 액세스 제어가 중요한 환경에서 그렇습니다. 또한 GitHub 또는 GitLab의 유지 관리가 쉬운 대안이 필요한 소규모 기업 및 스타트업과 홈 랩 또는 개인 개발 환경을 구축하는 개인에게도 인기가 많습니다. 많은 팀이 Gitea를 사용하여 CI/CD 통합을 호스팅하고, 리포지토리를 미러링하며, 코드와 함께 문서를 관리하기도 합니다.

주요 기능

Gitea는 리포지토리 관리, 풀 리퀘스트, 브랜치 보호와 같은 핵심 Git 호스팅 기능과 내장된 이슈 트래킹 및 프로젝트 구성 도구를 포함합니다. 웹훅, OAuth/SSO 옵션, 인기 있는 CI/CD 시스템과의 통합을 지원하여 빌드 및 배포를 위한 자동화된 워크플로를 가능하게 합니다. 가벼운 아키텍처 덕분에 Gitea는 적당한 서버 리소스에서도 원활하게 실행되며, 강력한 액세스 제어 및 팀 협업 기능을 제공합니다.

호스팅어 VPS에 Gitea를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Gitea를 배포하면 전용 리소스로 성능을 안정적이고 예측 가능하게 유지하면서도 리포지토리, 사용자 및 보안 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. Docker 또는 네이티브 서비스로 Gitea를 실행하고, 안전한 액세스를 위해 사용자 지정 도메인 및 SSL을 구성하며, 리포지토리가 증가함에 따라 스토리지를 확장할 수 있습니다. 이로써 호스팅어 VPS는 관리가 쉽고 프로덕션 사용에 적합한 비공개 Git 플랫폼을 호스팅하기 위한 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다.

