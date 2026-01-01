Gitea este o platformă de găzduire Git ușoară, open-source, care te ajută să gestionezi depozitele de cod printr-o interfață web curată și simplă. Oferă funcții esențiale de colaborare, cum ar fi pull requests, issue tracking și code reviews, făcând-o o alternativă excelentă auto-găzduită la platformele mai mari, rămânând în același timp rapidă și eficientă din punct de vedere al resurselor.

Cazuri de utilizare comune

Gitea este utilizată în mod obișnuit de echipele de dezvoltare care doresc un server Git privat pentru proiecte interne, în special în medii în care proprietatea datelor și controlul accesului sunt importante. Este, de asemenea, populară pentru întreprinderile mici și startup-uri care au nevoie de o alternativă ușor de întreținut la GitHub sau GitLab, precum și pentru persoanele care își construiesc laboratoare acasă (home labs) sau medii de dezvoltare private. Multe echipe folosesc, de asemenea, Gitea pentru a găzdui integrări CI/CD, pentru a oglindi depozite și pentru a gestiona documentația alături de codul lor.

Funcționalități cheie

Gitea include capabilități de găzduire Git de bază, cum ar fi gestionarea depozitelor, pull requests și protecția ramurilor, împreună cu instrumente integrate de issue tracking și de organizare a proiectelor. Suportă webhooks, opțiuni OAuth/SSO și integrări cu sisteme CI/CD populare, permițând fluxuri de lucru automate pentru build-uri și implementări. Datorită arhitecturii sale ușoare, Gitea rulează fără probleme pe resurse modeste de server, oferind în același timp un control puternic al accesului și funcții de colaborare în echipă.

De ce să implementezi Gitea pe Hostinger VPS

Implementarea Gitea pe un VPS Hostinger îți oferă control complet asupra depozitelor, utilizatorilor și setărilor tale de securitate, menținând în același timp performanța stabilă și previzibilă cu resurse dedicate. Poți rula Gitea cu Docker sau ca un serviciu nativ, să configurezi domenii personalizate și SSL pentru acces securizat și să scalezi stocarea pe măsură ce depozitele tale cresc. Acest lucru face din Hostinger VPS o alegere fiabilă pentru găzduirea unei platforme Git private care este ușor de gestionat și gata de utilizare în producție.