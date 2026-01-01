Gitea ist eine schlanke, quelloffene Git-Hosting-Plattform, die Ihnen hilft, Code-Repositories über eine übersichtliche und einfache Weboberfläche zu verwalten. Sie bietet wesentliche Kollaborationsfunktionen wie Pull-Requests, Issue-Tracking und Code-Reviews, was sie zu einer großartigen selbst gehosteten Alternative zu größeren Plattformen macht, während sie schnell und ressourcenschonend bleibt.

Häufige Anwendungsfälle

Gitea wird häufig von Entwicklungsteams eingesetzt, die einen privaten Git-Server für interne Projekte wünschen, insbesondere in Umgebungen, in denen Datenhoheit und Zugriffskontrolle wichtig sind. Sie ist auch beliebt bei kleinen Unternehmen und Startups, die eine pflegeleichte Alternative zu GitHub oder GitLab benötigen, sowie bei Einzelpersonen, die Heimlabore oder private Entwicklungsumgebungen aufbauen. Viele Teams nutzen Gitea auch, um CI/CD-Integrationen zu hosten, Repositories zu spiegeln und die Dokumentation neben ihrem Code zu verwalten.

Wichtige Funktionen

Gitea umfasst zentrale Git-Hosting-Funktionen wie Repository-Verwaltung, Pull-Requests und Branch-Schutz, sowie integrierte Issue-Tracking- und Projektorganisationstools. Es unterstützt Webhooks, OAuth/SSO-Optionen und Integrationen mit gängigen CI/CD-Systemen, die automatisierte Workflows für Builds und Deployments ermöglichen. Dank seiner schlanken Architektur läuft Gitea reibungslos auf bescheidenen Serverressourcen und bietet dennoch starke Zugriffskontroll- und Teamkollaborationsfunktionen.

Warum Gitea auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von Gitea auf einem Hostinger VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Repositories, Benutzer und Sicherheitseinstellungen, während die Leistung mit dedizierten Ressourcen stabil und vorhersehbar bleibt. Sie können Gitea mit Docker oder als nativen Dienst ausführen, benutzerdefinierte Domains und SSL für sicheren Zugriff konfigurieren und den Speicher skalieren, wenn Ihre Repositories wachsen. Dies macht Hostinger VPS zu einer zuverlässigen Wahl für das Hosting einer privaten Git-Plattform, die einfach zu verwalten und für den Produktionseinsatz bereit ist.