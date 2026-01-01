Gitea هي منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تساعدك على إدارة مستودعات الأكواد من خلال واجهة ويب نظيفة وبسيطة. توفر ميزات تعاون أساسية مثل طلبات السحب وتتبع المشكلات ومراجعات الأكواد، مما يجعلها بديلاً رائعًا مستضافًا ذاتيًا للمنصات الأكبر مع بقائها سريعة وفعالة في استهلاك الموارد.

حالات الاستخدام الشائعة

تُستخدم Gitea بشكل شائع من قبل فرق التطوير التي ترغب في خادم Git خاص للمشاريع الداخلية، خاصة في البيئات التي تكون فيها ملكية البيانات والتحكم في الوصول مهمين. كما أنها شائعة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تحتاج إلى بديل سهل الصيانة لـ GitHub أو GitLab، وكذلك للأفراد الذين يقومون بإنشاء مختبرات منزلية أو بيئات تطوير خاصة. تستخدم العديد من الفرق Gitea أيضًا لاستضافة تكاملات CI/CD، ومزامنة المستودعات، وإدارة الوثائق جنبًا إلى جنب مع أكوادها.

الميزات الرئيسية

تتضمن Gitea قدرات استضافة Git الأساسية مثل إدارة المستودعات، وطلبات السحب، وحماية الفروع، بالإضافة إلى أدوات تتبع المشكلات وتنظيم المشاريع المدمجة. تدعم webhooks، وخيارات OAuth/SSO، والتكاملات مع أنظمة CI/CD الشائعة، مما يتيح سير عمل آليًا لعمليات البناء والنشر. بفضل بنيتها خفيفة الوزن، تعمل Gitea بسلاسة على موارد خادم متواضعة مع الاستمرار في تقديم تحكم قوي في الوصول وميزات تعاون الفريق.

لماذا تنشر Gitea على Hostinger VPS

نشر Gitea على Hostinger VPS يمنحك تحكمًا كاملاً في مستودعاتك ومستخدميك وإعدادات الأمان الخاصة بك، مع الحفاظ على أداء مستقر ويمكن التنبؤ به بفضل الموارد المخصصة. يمكنك تشغيل Gitea باستخدام Docker أو كخدمة أصلية، وتكوين نطاقات مخصصة وSSL للوصول الآمن، وتوسيع سعة التخزين مع نمو مستودعاتك. هذا يجعل Hostinger VPS خيارًا موثوقًا به لاستضافة منصة Git خاصة سهلة الإدارة وجاهزة للاستخدام في الإنتاج.