Gitea

Gitea

Gitea é uma plataforma de alojamento Git leve e de código aberto

Selecione o plano VPS para implementação Gitea

KVM 2
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
6,99  € /mês

Renovado por 12,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Sobre Gitea

Gitea é uma plataforma de alojamento Git de código aberto e leve que o ajuda a gerir repositórios de código através de uma interface web limpa e simples. Oferece funcionalidades essenciais de colaboração, como pedidos de pull, rastreamento de problemas e revisões de código, tornando-o uma excelente alternativa autoalojada a plataformas maiores, mantendo-se rápido e eficiente em termos de recursos.

Casos de Uso Comuns

O Gitea é comummente utilizado por equipas de desenvolvimento que pretendem um servidor Git privado para projetos internos, especialmente em ambientes onde a propriedade dos dados e o controlo de acesso são importantes. É também popular entre pequenas empresas e startups que necessitam de uma alternativa fácil de manter ao GitHub ou GitLab, bem como para indivíduos que constroem laboratórios domésticos ou ambientes de desenvolvimento privados. Muitas equipas também utilizam o Gitea para alojar integrações CI/CD, espelhar repositórios e gerir documentação juntamente com o seu código.

Funcionalidades Principais

O Gitea inclui capacidades essenciais de alojamento Git, como gestão de repositórios, pedidos de pull e proteções de branch, juntamente com ferramentas integradas de rastreamento de problemas e organização de projetos. Suporta webhooks, opções OAuth/SSO e integrações com sistemas CI/CD populares, permitindo workflows automatizados para compilações e implementações. Graças à sua arquitetura leve, o Gitea funciona sem problemas em recursos de servidor modestos, enquanto ainda oferece um forte controlo de acesso e funcionalidades de colaboração em equipa.

Porquê implementar o Gitea num VPS da Hostinger

Implementar o Gitea num VPS da Hostinger oferece-lhe controlo total sobre os seus repositórios, utilizadores e configurações de segurança, mantendo o desempenho estável e previsível com recursos dedicados. Pode executar o Gitea com Docker ou como um serviço nativo, configurar domínios personalizados e SSL para acesso seguro, e escalar o armazenamento à medida que os seus repositórios crescem. Isto torna o VPS da Hostinger uma escolha fiável para alojar uma plataforma Git privada que é fácil de gerir e está pronta para uso em produção.

Selecione o plano VPS para implementação Gitea

KVM 2
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
6,99  € /mês

Renovado por 12,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Explore outras aplicações nesta categoria.

Adminer

Adminer

Interface de gestão de bases de dados completa com suporte para mais de 11 sistemas de bases de dados

Appsmith

Appsmith

Open-source low-code platform for building internal tools and applications

Browserless

Browserless

Headless Chrome browser as a service for web scraping and automation

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.