Gitea एक हल्का, ओपन-सोर्स Git होस्टिंग प्लेटफॉर्म है।

KVM 2
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
₹  549.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

के बारे में Gitea

Gitea एक लाइटवेट, ओपन-सोर्स Git होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एक साफ और सरल वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से कोड रिपॉजिटरी को मैनेज करने में मदद करता है। यह पुल रिक्वेस्ट, इश्यू ट्रैकिंग और कोड रिव्यू जैसी ज़रूरी कोलैबोरेशन सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे यह बड़े प्लेटफॉर्म के लिए एक बेहतरीन सेल्फ-होस्टेड विकल्प बन जाता है जबकि यह तेज़ और रिसोर्स-एफ़िशिएंट भी रहता है।

सामान्य उपयोग के मामले

Gitea का उपयोग आमतौर पर उन डेवलपमेंट टीमों द्वारा किया जाता है जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्राइवेट Git सर्वर चाहते हैं, खासकर ऐसे वातावरण में जहाँ डेटा ओनरशिप और एक्सेस कंट्रोल महत्वपूर्ण हैं। यह छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए भी लोकप्रिय है जिन्हें GitHub या GitLab के लिए एक आसान-से-रखरखाव वाला विकल्प चाहिए, साथ ही उन व्यक्तियों के लिए भी जो होम लैब या प्राइवेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना रहे हैं। कई टीमें CI/CD इंटीग्रेशन को होस्ट करने, रिपॉजिटरी को मिरर करने और अपने कोड के साथ डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करने के लिए भी Gitea का उपयोग करती हैं।

मुख्य सुविधाएँ

Gitea में कोर Git होस्टिंग क्षमताएँ शामिल हैं जैसे रिपॉजिटरी मैनेजमेंट, पुल रिक्वेस्ट और ब्रांच प्रोटेक्शन, साथ ही बिल्ट-इन इश्यू ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट ऑर्गनाइजेशन टूल्स भी। यह वेबहुक, OAuth/SSO विकल्पों और लोकप्रिय CI/CD सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है, जिससे बिल्ड और डिप्लॉयमेंट के लिए ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो सक्षम होते हैं। अपनी लाइटवेट आर्किटेक्चर के कारण, Gitea मामूली सर्वर रिसोर्स पर भी सुचारू रूप से चलता है जबकि यह अभी भी मजबूत एक्सेस कंट्रोल और टीम कोलैबोरेशन सुविधाएँ प्रदान करता है।

Hostinger VPS पर Gitea क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Gitea डिप्लॉय करने से आपको अपनी रिपॉजिटरी, यूज़र्स और सिक्योरिटी सेटिंग्स पर पूरा कंट्रोल मिलता है जबकि डेडिकेटेड रिसोर्स के साथ परफॉरमेंस स्थिर और अनुमानित रहती है। आप Gitea को Docker के साथ या एक नेटिव सर्विस के रूप में चला सकते हैं, सुरक्षित एक्सेस के लिए कस्टम डोमेन और SSL कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जैसे-जैसे आपकी रिपॉजिटरी बढ़ती हैं, स्टोरेज को स्केल कर सकते हैं। यह Hostinger VPS को एक प्राइवेट Git प्लेटफॉर्म होस्ट करने के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है जो मैनेज करने में आसान है और प्रोडक्शन उपयोग के लिए तैयार है।

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें Gitea

