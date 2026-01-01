Gitea

Gitea เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้ง Git แบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Gitea

KVM 2
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
฿  199.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿349.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Gitea

Gitea เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้ง Git แบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา ที่ช่วยให้คุณจัดการพื้นที่เก็บโค้ดผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่สะอาดตาและใช้งานง่าย มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่จำเป็น เช่น pull requests การติดตามปัญหา และการตรวจสอบโค้ด ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเองแทนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่กว่า ในขณะที่ยังคงความรวดเร็วและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีการใช้งานทั่วไป

Gitea มักถูกใช้โดยทีมพัฒนาที่ต้องการเซิร์ฟเวอร์ Git ส่วนตัวสำหรับโปรเจกต์ภายใน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ความเป็นเจ้าของข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการทางเลือกที่ดูแลรักษาง่ายแทน GitHub หรือ GitLab รวมถึงสำหรับบุคคลทั่วไปที่สร้างโฮมแล็บหรือสภาพแวดล้อมการพัฒนาส่วนตัว หลายทีมยังใช้ Gitea เพื่อโฮสต์การผสานรวม CI/CD ทำมิเรอร์พื้นที่เก็บข้อมูล และจัดการเอกสารควบคู่ไปกับโค้ดของพวกเขา

ฟีเจอร์หลัก

Gitea มีความสามารถหลักในการโฮสต์ Git เช่น การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล pull requests และการป้องกันสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือติดตามปัญหาและการจัดระเบียบโปรเจกต์ในตัว รองรับ webhooks ตัวเลือก OAuth/SSO และการผสานรวมกับระบบ CI/CD ยอดนิยม ทำให้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับการสร้างและปรับใช้ ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีน้ำหนักเบา Gitea จึงทำงานได้อย่างราบรื่นบนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มากนัก ในขณะที่ยังคงนำเสนอการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่งและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีม

ทำไมต้องปรับใช้ Gitea บน Hostinger VPS

การปรับใช้ Gitea บน Hostinger VPS ช่วยให้คุณควบคุมพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ใช้ และการตั้งค่าความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพที่เสถียรและคาดการณ์ได้ด้วยทรัพยากรเฉพาะ คุณสามารถรัน Gitea ด้วย Docker หรือเป็นบริการแบบเนทีฟ กำหนดค่าโดเมนที่กำหนดเองและ SSL เพื่อการเข้าถึงที่ปลอดภัย และปรับขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณเติบโตขึ้น ทำให้ Hostinger VPS เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการโฮสต์แพลตฟอร์ม Git ส่วนตัวที่จัดการง่ายและพร้อมสำหรับการใช้งานจริง

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Gitea

