ESPHome здійснив революцію в самостійній розробці розумного будинку, зробивши мікроконтролери ESP доступними для всіх, від любителів до професійних інсталяторів автоматизації. З моменту свого створення у 2018 році та інтеграції в екосистему Home Assistant, ESPHome забезпечує роботу мільйонів пристроїв по всьому світу завдяки своєму підходу «конфігурація замість коду». На відміну від традиційної розробки IoT, що вимагає програмування на C++ та інструментів компіляції, ESPHome спрощує створення пристроїв до написання простих YAML-файлів, які автоматично перевіряються та компілюються в оптимізоване програмне забезпечення. Нативна інтеграція платформи з Home Assistant забезпечує миттєве виявлення пристроїв та керування без затримок, а підтримка MQTT дозволяє забезпечити сумісність практично з будь-якою системою автоматизації. Для тих, хто створює власні датчики, дисплеї або контролери, ESPHome пропонує ідеальний баланс простоти та можливостей.

Поширені випадки використання

Ентузіасти розумного будинку використовують ESPHome для створення власних датчиків температури, вологості, якості повітря та моніторингу енергії за частку вартості комерційних пристроїв. Майстри-саморобники створюють власні контролери світлодіодів, панелі дисплеїв та монітори навколишнього середовища з саме тими функціями, які їм потрібні. Користувачі Home Assistant розгортають пристрої ESPHome як надійні локальні альтернативи хмарним продуктам розумного будинку. Інсталятори автоматизації використовують його для створення індивідуальних рішень для клієнтів, яким потрібне специфічне розміщення датчиків або власні інтеграції. Винахідники швидко створюють прототипи ідей IoT завдяки миттєвим бездротовим оновленням та можливостям налагодження в реальному часі.

Ключові особливості

Конфігурація на основі YAML з автоматичною перевіркою

Підтримка чипів ESP8266, ESP32, ESP32-S2, ESP32-C3

Веб-панель для керування пристроями

Оновлення прошивки по повітрю (OTA)

Нативна інтеграція з API Home Assistant

Підтримка MQTT для універсальної сумісності

Понад 500 підтримуваних датчиків та компонентів

Ведення журналів та налагодження в реальному часі

Автоматичне керування підключенням до WiFi

Підтримка бінарних, аналогових датчиків та дисплеїв

Власні компоненти та автоматизації

Безпечний API з шифруванням

Режими низького енергоспоживання

Датчики-шаблони для складних обчислень

Чому варто розгорнути ESPHome на Hostinger VPS

Розгортання ESPHome на Hostinger VPS забезпечує постійно доступні послуги керування пристроями та компіляції без залежності від стабільності вашої домашньої мережі. VPS гарантує, що ви можете оновлювати та моніторити свої пристрої ESP віддалено з будь-якого місця, налаштовувати нові пристрої під час подорожей та підтримувати постійний доступ до журналів пристроїв для усунення несправностей. Ви отримуєте переваги від централізованого керування конфігураціями для всіх ваших пристроїв ESPHome, автоматичного резервного копіювання конфігурацій пристроїв та можливості безпечно ділитися керуванням пристроями з членами сім'ї або команди. Професійне хостингове середовище забезпечує швидке завершення компіляції прошивки незалежно від можливостей вашого локального комп'ютера, а постійне сховище захищає конфігурації ваших пристроїв під час оновлень.