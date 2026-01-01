لقد أحدث ESPHome ثورة في تطوير المنازل الذكية بنفسك بجعل وحدات التحكم الدقيقة ESP متاحة للجميع، من الهواة إلى متخصصي تركيب أنظمة الأتمتة المحترفين. منذ إنشائه في عام 2018 ودمجه في نظام Home Assistant البيئي، شغّل ESPHome ملايين الأجهزة حول العالم بنهجه القائم على التكوين بدلاً من الكود. على عكس تطوير إنترنت الأشياء التقليدي الذي يتطلب برمجة C++ وسلاسل أدوات التجميع، يختصر ESPHome عملية إنشاء الأجهزة إلى كتابة ملفات YAML بسيطة يتم التحقق منها تلقائيًا وتجميعها في برامج ثابتة محسّنة. يوفر التكامل الأصلي للمنصة مع Home Assistant اكتشافًا فوريًا للأجهزة وتحكمًا بدون تأخير، بينما يتيح دعم MQTT التوافق مع أي نظام أتمتة تقريبًا. لأي شخص يقوم ببناء مستشعرات أو شاشات عرض أو وحدات تحكم مخصصة، يقدم ESPHome التوازن المثالي بين البساطة والقدرة.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم عشاق المنازل الذكية ESPHome لبناء مستشعرات مخصصة لدرجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء ومراقبة الطاقة بجزء بسيط من تكلفة الأجهزة التجارية. ينشئ صانعو الأعمال اليدوية وحدات تحكم LED مخصصة ولوحات عرض وشاشات مراقبة بيئية بالميزات التي يحتاجونها بالضبط. ينشر مستخدمو Home Assistant أجهزة ESPHome كبدائل محلية موثوقة لمنتجات المنزل الذكي المعتمدة على السحابة. يستفيد متخصصو تركيب أنظمة الأتمتة منه لبناء حلول مخصصة للعملاء الذين يحتاجون إلى مواضع مستشعرات محددة أو عمليات تكامل مخصصة. يقوم المبتكرون بإنشاء نماذج أولية لأفكار إنترنت الأشياء بسرعة مع تحديثات لاسلكية فورية وقدرات تصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي.

الميزات الرئيسية

تكوين قائم على YAML مع التحقق التلقائي

دعم لرقائق ESP8266 و ESP32 و ESP32-S2 و ESP32-C3

لوحة تحكم ويب لإدارة الأجهزة

تحديثات البرامج الثابتة عبر الهواء (OTA)

تكامل API الأصلي مع Home Assistant

دعم MQTT للتوافق العالمي

أكثر من 500 مستشعر ومكون مدعوم

تسجيل وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي

إدارة اتصال WiFi تلقائيًا

دعم المستشعرات الثنائية والتناظرية وشاشات العرض

مكونات وأتمتة مخصصة

واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة مع التشفير

أوضاع استهلاك طاقة منخفضة

مستشعرات القوالب للحسابات المعقدة

لماذا تنشر ESPHome على Hostinger VPS

يوفر نشر ESPHome على Hostinger VPS خدمات إدارة الأجهزة وتجميعها التي يمكن الوصول إليها دائمًا دون الاعتماد على استقرار شبكتك المنزلية. يضمن الخادم الافتراضي الخاص (VPS) أنه يمكنك تحديث أجهزة ESP الخاصة بك ومراقبتها عن بُعد من أي مكان، وتكوين أجهزة جديدة أثناء السفر، والحفاظ على وصول ثابت إلى سجلات الجهاز لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. تستفيد من إدارة التكوين المركزية لجميع أجهزة ESPHome الخاصة بك، والنسخ الاحتياطية التلقائية لتكوينات الجهاز، والقدرة على مشاركة إدارة الجهاز مع أفراد العائلة أو أعضاء الفريق بأمان. تضمن بيئة الاستضافة الاحترافية اكتمال تجميع البرامج الثابتة بسرعة بغض النظر عن إمكانيات جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك، بينما تحمي مساحة التخزين الدائمة تكوينات جهازك عبر التحديثات.