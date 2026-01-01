ESPHome đã cách mạng hóa việc phát triển nhà thông minh DIY bằng cách làm cho các vi điều khiển ESP trở nên dễ tiếp cận với mọi người, từ những người có sở thích đến các nhà lắp đặt tự động hóa chuyên nghiệp. Kể từ khi ra đời vào năm 2018 và được tích hợp vào hệ sinh thái Home Assistant, ESPHome đã cung cấp năng lượng cho hàng triệu thiết bị trên toàn thế giới với phương pháp cấu hình thay vì mã hóa của nó. Không giống như phát triển IoT truyền thống yêu cầu lập trình C++ và các chuỗi công cụ biên dịch, ESPHome đơn giản hóa việc tạo thiết bị thành việc viết các tệp YAML đơn giản được tự động xác thực và biên dịch thành firmware tối ưu. Việc tích hợp gốc của nền tảng với Home Assistant cung cấp khả năng phát hiện thiết bị tức thì và điều khiển không độ trễ, trong khi hỗ trợ MQTT cho phép tương thích với hầu hết mọi hệ thống tự động hóa. Đối với bất kỳ ai đang xây dựng cảm biến, màn hình hoặc bộ điều khiển tùy chỉnh, ESPHome mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa sự đơn giản và khả năng.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Những người đam mê nhà thông minh sử dụng ESPHome để xây dựng các cảm biến tùy chỉnh cho việc giám sát nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí và năng lượng với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các thiết bị thương mại. Các nhà sản xuất DIY tạo ra các bộ điều khiển LED, bảng hiển thị và thiết bị giám sát môi trường tùy chỉnh với chính xác các tính năng mà họ cần. Người dùng Home Assistant triển khai các thiết bị ESPHome như những lựa chọn thay thế cục bộ đáng tin cậy cho các sản phẩm nhà thông minh phụ thuộc vào đám mây. Các nhà lắp đặt tự động hóa tận dụng nó để xây dựng các giải pháp riêng biệt cho khách hàng yêu cầu vị trí cảm biến cụ thể hoặc tích hợp tùy chỉnh. Những người mày mò tạo mẫu ý tưởng IoT nhanh chóng với các bản cập nhật không dây tức thì và khả năng gỡ lỗi theo thời gian thực.

Các tính năng chính

Cấu hình dựa trên YAML với xác thực tự động

Hỗ trợ các chip ESP8266, ESP32, ESP32-S2, ESP32-C3

Bảng điều khiển web để quản lý thiết bị

Cập nhật firmware qua mạng (OTA)

Tích hợp API Home Assistant gốc

Hỗ trợ MQTT để tương thích phổ quát

Hơn 500 cảm biến và thành phần được hỗ trợ

Ghi nhật ký và gỡ lỗi theo thời gian thực

Quản lý kết nối WiFi tự động

Hỗ trợ cảm biến nhị phân, cảm biến analog và màn hình

Các thành phần và tự động hóa tùy chỉnh

API bảo mật với mã hóa

Các chế độ tiêu thụ điện năng thấp

Cảm biến mẫu cho các phép tính phức tạp

