YAML के साथ ESP8266/ESP32 माइक्रोकंट्रोलर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें ESPHome

के बारे में ESPHome

ESPHome ने ESP माइक्रोकंट्रोलर को हर किसी के लिए सुलभ बनाकर, शौकीनों से लेकर पेशेवर ऑटोमेशन इंस्टालर तक, DIY स्मार्ट होम डेवलपमेंट में क्रांति ला दी है। 2018 में अपनी स्थापना और Home Assistant इकोसिस्टम में एकीकरण के बाद से, ESPHome ने अपने कॉन्फ़िगरेशन-ओवर-कोड दृष्टिकोण के साथ दुनिया भर में लाखों डिवाइसों को शक्ति प्रदान की है। पारंपरिक IoT डेवलपमेंट के विपरीत, जिसमें C++ प्रोग्रामिंग और कंपाइलेशन टूलचेन की आवश्यकता होती है, ESPHome डिवाइस निर्माण को साधारण YAML फ़ाइलें लिखने तक सीमित कर देता है, जिन्हें स्वचालित रूप से मान्य किया जाता है और ऑप्टीमाइज़्ड फ़र्मवेयर में कंपाइल किया जाता है। Home Assistant के साथ प्लेटफ़ॉर्म का नेटिव इंटीग्रेशन तत्काल डिवाइस डिस्कवरी और ज़ीरो-लेटेंसी कंट्रोल प्रदान करता है, जबकि MQTT के लिए समर्थन वस्तुतः किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम के साथ संगतता को सक्षम बनाता है। कस्टम सेंसर, डिस्प्ले या कंट्रोलर बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, ESPHome सरलता और क्षमता का सही संतुलन प्रदान करता है।

सामान्य उपयोग के मामले

स्मार्ट होम के शौकीन लोग व्यावसायिक डिवाइसों की लागत के एक अंश पर तापमान, आर्द्रता, वायु गुणवत्ता और ऊर्जा निगरानी के लिए कस्टम सेंसर बनाने के लिए ESPHome का उपयोग करते हैं। DIY निर्माता अपनी आवश्यकतानुसार सटीक सुविधाओं के साथ कस्टम LED कंट्रोलर, डिस्प्ले पैनल और पर्यावरणीय मॉनिटर बनाते हैं। Home Assistant उपयोगकर्ता ESPHome डिवाइसों को क्लाउड-निर्भर स्मार्ट होम उत्पादों के विश्वसनीय स्थानीय विकल्प के रूप में तैनात करते हैं। ऑटोमेशन इंस्टालर इसका लाभ उठाते हुए उन ग्राहकों के लिए विशेष समाधान बनाते हैं जिन्हें विशिष्ट सेंसर प्लेसमेंट या कस्टम इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। टिंकरर तत्काल वायरलेस अपडेट और रियल-टाइम डीबगिंग क्षमताओं के साथ IoT विचारों का तेजी से प्रोटोटाइप बनाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

  • स्वचालित सत्यापन के साथ YAML-आधारित कॉन्फ़िगरेशन
  • ESP8266, ESP32, ESP32-S2, ESP32-C3 चिप्स के लिए समर्थन
  • डिवाइस मैनेजमेंट के लिए वेब डैशबोर्ड
  • ओवर-द-एयर (OTA) फ़र्मवेयर अपडेट
  • नेटिव Home Assistant API इंटीग्रेशन
  • सार्वभौमिक संगतता के लिए MQTT समर्थन
  • 500+ समर्थित सेंसर और कंपोनेंट्स
  • रियल-टाइम लॉगिंग और डीबगिंग
  • स्वचालित WiFi कनेक्शन मैनेजमेंट
  • बाइनरी सेंसर, एनालॉग सेंसर और डिस्प्ले समर्थन
  • कस्टम कंपोनेंट्स और ऑटोमेशन
  • एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित API
  • कम बिजली खपत मोड
  • जटिल गणनाओं के लिए टेम्पलेट सेंसर

Hostinger VPS पर ESPHome क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर ESPHome को डिप्लॉय करने से आपके होम नेटवर्क की स्थिरता पर निर्भर हुए बिना हमेशा सुलभ डिवाइस मैनेजमेंट और कंपाइलेशन सेवाएँ मिलती हैं। VPS यह सुनिश्चित करता है कि आप कहीं से भी अपने ESP डिवाइसों को दूरस्थ रूप से अपडेट और मॉनिटर कर सकते हैं, यात्रा करते समय नए डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और समस्या निवारण के लिए डिवाइस लॉग तक लगातार पहुँच बनाए रख सकते हैं। आपको अपने सभी ESPHome डिवाइसों के लिए केंद्रीकृत कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का स्वचालित बैकअप, और परिवार या टीम के सदस्यों के साथ सुरक्षित रूप से डिवाइस मैनेजमेंट साझा करने की क्षमता का लाभ मिलता है। पेशेवर होस्टिंग वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि आपके स्थानीय कंप्यूटर की क्षमताओं की परवाह किए बिना फ़र्मवेयर कंपाइलेशन जल्दी पूरा हो जाए, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज अपडेट के दौरान आपके डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को सुरक्षित रखता है।

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें ESPHome

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

