ESPHome חוללה מהפכה בפיתוח עשה זאת בעצמך של בתים חכמים בכך שהפכה מיקרו-בקרים של ESP לנגישים לכולם, מחובבים ועד למתקיני אוטומציה מקצועיים. מאז הקמתה בשנת 2018 ושילובה במערכת האקולוגית של Home Assistant, ESPHome מפעילה מיליוני מכשירים ברחבי העולם עם גישתה של "תצורה על פני קוד". בניגוד לפיתוח IoT מסורתי הדורש תכנות C++ ושרשרת כלי הידור, ESPHome מצמצמת את יצירת המכשירים לכתיבת קבצי YAML פשוטים המאומתים ומקומפלים אוטומטית לקושחה אופטימלית. האינטגרציה המובנית של הפלטפורמה עם Home Assistant מספקת גילוי מכשירים מיידי ושליטה ללא השהיה, בעוד שתמיכה ב-MQTT מאפשרת תאימות כמעט לכל מערכת אוטומציה. לכל מי שבונה חיישנים, צגים או בקרים מותאמים אישית, ESPHome מציעה את האיזון המושלם בין פשטות ליכולת.

שימושים נפוצים

חובבי בתים חכמים משתמשים ב-ESPHome לבניית חיישנים מותאמים אישית לניטור טמפרטורה, לחות, איכות אוויר וצריכת אנרגיה, בשבריר מעלות מכשירים מסחריים. יוצרי עשה זאת בעצמך יוצרים בקרי LED מותאמים אישית, לוחות תצוגה ומנטרי סביבה עם התכונות המדויקות שהם צריכים. משתמשי Home Assistant פורסים מכשירי ESPHome כחלופות מקומיות אמינות למוצרי בית חכם התלויים בענן. מתקיני אוטומציה ממנפים אותה לבניית פתרונות מותאמים אישית עבור לקוחות הדורשים מיקומי חיישנים ספציפיים או אינטגרציות מותאמות. חובבי טכנולוגיה יוצרים אבות טיפוס לרעיונות IoT במהירות עם עדכונים אלחוטיים מיידיים ויכולות ניפוי באגים בזמן אמת.

תכונות עיקריות

תצורה מבוססת YAML עם אימות אוטומטי

תמיכה בשבבי ESP8266, ESP32, ESP32-S2, ESP32-C3

לוח מחוונים מבוסס אינטרנט לניהול מכשירים

עדכוני קושחה אלחוטיים (OTA)

אינטגרציית API מובנית עם Home Assistant

תמיכה ב-MQTT לתאימות אוניברסלית

למעלה מ-500 חיישנים ורכיבים נתמכים

רישום וניפוי באגים בזמן אמת

ניהול חיבור WiFi אוטומטי

תמיכה בחיישנים בינאריים, חיישנים אנלוגיים ותצוגות

רכיבים ואוטומציות מותאמים אישית

API מאובטח עם הצפנה

מצבי צריכת חשמל נמוכה

חיישני תבנית לחישובים מורכבים

למה לפרוס את ESPHome על Hostinger VPS

פריסת ESPHome על Hostinger VPS מספקת שירותי ניהול והידור מכשירים נגישים תמיד, ללא תלות ביציבות הרשת הביתית שלכם. ה-VPS מבטיח שתוכלו לעדכן ולנטר את מכשירי ה-ESP שלכם מרחוק מכל מקום, להגדיר מכשירים חדשים בזמן נסיעה, ולשמור על גישה עקבית ליומני המכשירים לצורך פתרון בעיות. אתם נהנים מניהול תצורה מרכזי עבור כל מכשירי ה-ESPHome שלכם, גיבויים אוטומטיים של תצורות המכשירים, והיכולת לשתף את ניהול המכשירים עם בני משפחה או חברי צוות בצורה מאובטחת. סביבת האירוח המקצועית מבטיחה שהידור הקושחה יושלם במהירות ללא קשר ליכולות המחשב המקומי שלכם, בעוד שאחסון קבוע מגן על תצורות המכשירים שלכם בין עדכונים.