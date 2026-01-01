ESPHome 通过让 ESP 微控制器对所有人（从业余爱好者到专业的自动化安装人员）都触手可及，彻底改变了 DIY 智能家居开发。自 2018 年创建并集成到 Home Assistant 生态系统以来，ESPHome 凭借其“配置优于代码”的方法，为全球数百万设备提供了支持。与需要 C++ 编程和编译工具链的传统物联网开发不同，ESPHome 将设备创建简化为编写简单的 YAML 文件，这些文件会自动验证并编译成优化的固件。该平台与 Home Assistant 的原生集成提供了即时设备发现和零延迟控制，而对 MQTT 的支持则实现了与几乎任何自动化系统的兼容性。对于任何构建自定义传感器、显示器或控制器的人来说，ESPHome 在简单性和功能性之间取得了完美的平衡。

常见用例

智能家居爱好者使用 ESPHome 构建自定义传感器，用于温度、湿度、空气质量和能源监测，成本仅为商用设备的一小部分。DIY 创客使用所需的确切功能创建自定义 LED 控制器、显示面板和环境监测器。Home Assistant 用户将 ESPHome 设备部署为云依赖型智能家居产品的可靠本地替代方案。自动化安装人员利用它为需要特定传感器放置或自定义集成的客户构建定制解决方案。修补匠可以利用即时无线更新和实时调试功能快速原型化物联网创意。

主要功能

基于 YAML 的配置，带自动验证

支持 ESP8266、ESP32、ESP32-S2、ESP32-C3 芯片

用于设备管理的 Web 仪表板

空中 (OTA) 固件更新

原生 Home Assistant API 集成

支持 MQTT 以实现通用兼容性

支持 500 多个传感器和组件

实时日志记录和调试

自动 WiFi 连接管理

支持二进制传感器、模拟传感器和显示器

自定义组件和自动化

带加密的安全 API

低功耗模式

用于复杂计算的模板传感器

为何在 Hostinger VPS 上部署 ESPHome

在 Hostinger VPS 上部署 ESPHome 可提供始终可用的设备管理和编译服务，而无需依赖您的家庭网络稳定性。VPS 确保您可以随时随地远程更新和监控您的 ESP 设备，在旅行时配置新设备，并持续访问设备日志以进行故障排除。您可以受益于所有 ESPHome 设备的集中配置管理、设备配置的自动备份以及与家人或团队成员安全共享设备管理的能力。专业的托管环境确保固件编译无论您的本地计算机性能如何都能快速完成，而持久存储则可在更新期间保护您的设备配置。