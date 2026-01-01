ESPHome

ระบบสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266/ESP32 ด้วย YAML

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน ESPHome

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ ESPHome

ESPHome ได้ปฏิวัติการพัฒนาสมาร์ทโฮมแบบ DIY โดยทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ตั้งแต่นักอดิเรกไปจนถึงผู้ติดตั้งระบบอัตโนมัติมืออาชีพ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 และรวมเข้ากับระบบนิเวศของ Home Assistant ESPHome ได้ขับเคลื่อนอุปกรณ์หลายล้านเครื่องทั่วโลกด้วยแนวทาง "configuration-over-code" แตกต่างจากการพัฒนา IoT แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้การเขียนโปรแกรม C++ และ toolchains การคอมไพล์ ESPHome ลดขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ให้เหลือเพียงการเขียนไฟล์ YAML อย่างง่ายที่ได้รับการตรวจสอบและคอมไพล์เป็นเฟิร์มแวร์ที่ปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ การผสานรวมแบบเนทีฟของแพลตฟอร์มกับ Home Assistant ช่วยให้ค้นพบอุปกรณ์ได้ทันทีและควบคุมได้โดยไม่มีความหน่วง ในขณะที่การรองรับ MQTT ช่วยให้เข้ากันได้กับระบบอัตโนมัติเกือบทุกชนิด สำหรับทุกคนที่สร้างเซ็นเซอร์ จอแสดงผล หรือคอนโทรลเลอร์แบบกำหนดเอง ESPHome มอบความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเรียบง่ายและความสามารถ

กรณีการใช้งานทั่วไป

ผู้ที่ชื่นชอบสมาร์ทโฮมใช้ ESPHome เพื่อสร้างเซ็นเซอร์แบบกำหนดเองสำหรับอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพอากาศ และการตรวจสอบพลังงาน โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ ผู้สร้าง DIY สร้างคอนโทรลเลอร์ LED แผงแสดงผล และเครื่องตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบกำหนดเองพร้อมคุณสมบัติที่ต้องการอย่างแม่นยำ ผู้ใช้ Home Assistant ใช้งานอุปกรณ์ ESPHome เป็นทางเลือกในพื้นที่ที่เชื่อถือได้สำหรับผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมที่ต้องพึ่งพาคลาวด์ ผู้ติดตั้งระบบอัตโนมัติใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการตำแหน่งเซ็นเซอร์เฉพาะหรือการผสานรวมแบบกำหนดเอง นักประดิษฐ์สร้างต้นแบบแนวคิด IoT ได้อย่างรวดเร็วด้วยการอัปเดตไร้สายทันทีและความสามารถในการดีบักแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติหลัก

  • การกำหนดค่าแบบ YAML พร้อมการตรวจสอบอัตโนมัติ
  • รองรับชิป ESP8266 ESP32 ESP32-S2 ESP32-C3
  • แดชบอร์ดบนเว็บสำหรับการจัดการอุปกรณ์
  • การอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ Over-the-air (OTA)
  • การผสานรวม API ของ Home Assistant แบบเนทีฟ
  • รองรับ MQTT เพื่อความเข้ากันได้แบบสากล
  • รองรับเซ็นเซอร์และส่วนประกอบมากกว่า 500 รายการ
  • การบันทึกและดีบักแบบเรียลไทม์
  • การจัดการการเชื่อมต่อ WiFi อัตโนมัติ
  • รองรับเซ็นเซอร์ไบนารี เซ็นเซอร์อนาล็อก และจอแสดงผล
  • ส่วนประกอบและการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
  • API ที่ปลอดภัยพร้อมการเข้ารหัส
  • โหมดการใช้พลังงานต่ำ
  • เซ็นเซอร์เทมเพลตสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน

ทำไมต้องติดตั้ง ESPHome บน Hostinger VPS

การติดตั้ง ESPHome บน Hostinger VPS ช่วยให้สามารถจัดการอุปกรณ์และบริการคอมไพล์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาความเสถียรของเครือข่ายในบ้านของคุณ VPS ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตและตรวจสอบอุปกรณ์ ESP ของคุณจากระยะไกลได้จากทุกที่ กำหนดค่าอุปกรณ์ใหม่ขณะเดินทาง และเข้าถึงบันทึกอุปกรณ์ได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการแก้ไขปัญหา คุณจะได้รับประโยชน์จากการจัดการการกำหนดค่าแบบรวมศูนย์สำหรับอุปกรณ์ ESPHome ทั้งหมดของคุณ การสำรองข้อมูลการกำหนดค่าอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และความสามารถในการแชร์การจัดการอุปกรณ์กับสมาชิกในครอบครัวหรือทีมได้อย่างปลอดภัย สภาพแวดล้อมโฮสติ้งระดับมืออาชีพช่วยให้การคอมไพล์เฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ของคุณ ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลถาวรจะปกป้องการกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณในการอัปเดตต่างๆ

