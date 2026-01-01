ESPHome

ESPHome

YAML로 ESP8266/ESP32 마이크로컨트롤러를 제어하는 시스템

배포할 VPS 플랜을 선택하세요ESPHome

KVM 1
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
₩  7,349 /월

2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

ESPHome 소개

ESPHome은 취미 생활자부터 전문 자동화 설치업체에 이르기까지 모든 사람이 ESP 마이크로컨트롤러에 접근할 수 있도록 함으로써 DIY 스마트 홈 개발에 혁명을 일으켰습니다. 2018년 출시 이후 Home Assistant 생태계에 통합되면서, ESPHome은 '코드보다 구성' 접근 방식으로 전 세계 수백만 대의 장치에 전력을 공급해 왔습니다. C++ 프로그래밍 및 컴파일 툴체인이 필요한 기존 IoT 개발과 달리, ESPHome은 간단한 YAML 파일을 작성하여 장치 생성을 자동 검증하고 최적화된 펌웨어로 컴파일합니다. 이 플랫폼은 Home Assistant와의 기본 통합을 통해 즉각적인 장치 검색 및 지연 없는 제어를 제공하며, MQTT 지원은 사실상 모든 자동화 시스템과의 호환성을 가능하게 합니다. 맞춤형 센서, 디스플레이 또는 컨트롤러를 구축하는 모든 사람에게 ESPHome은 단순성과 기능의 완벽한 균형을 제공합니다.

일반적인 사용 사례

스마트 홈 애호가들은 상용 장치 비용의 일부만으로 온도, 습도, 공기 품질 및 에너지 모니터링을 위한 맞춤형 센서를 구축하기 위해 ESPHome을 사용합니다. DIY 제작자들은 필요한 기능을 정확히 갖춘 맞춤형 LED 컨트롤러, 디스플레이 패널 및 환경 모니터를 만듭니다. Home Assistant 사용자들은 클라우드에 의존하는 스마트 홈 제품에 대한 안정적인 로컬 대안으로 ESPHome 장치를 배포합니다. 자동화 설치업체는 특정 센서 배치 또는 맞춤형 통합이 필요한 고객을 위해 맞춤형 솔루션을 구축하는 데 이를 활용합니다. 팅커러들은 즉각적인 무선 업데이트 및 실시간 디버깅 기능을 통해 IoT 아이디어를 신속하게 프로토타입화합니다.

주요 기능

  • 자동 검증 기능이 있는 YAML 기반 구성
  • ESP8266, ESP32, ESP32-S2, ESP32-C3 칩 지원
  • 장치 관리를 위한 웹 대시보드
  • 무선(OTA) 펌웨어 업데이트
  • 기본 Home Assistant API 통합
  • 범용 호환성을 위한 MQTT 지원
  • 500개 이상의 센서 및 구성 요소 지원
  • 실시간 로깅 및 디버깅
  • 자동 WiFi 연결 관리
  • 바이너리 센서, 아날로그 센서 및 디스플레이 지원
  • 맞춤형 구성 요소 및 자동화
  • 암호화된 보안 API
  • 저전력 소비 모드
  • 복잡한 계산을 위한 템플릿 센서

호스팅어 VPS에 ESPHome을 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 ESPHome을 배포하면 홈 네트워크 안정성에 의존하지 않고 항상 접근 가능한 장치 관리 및 컴파일 서비스를 제공합니다. VPS는 어디서든 원격으로 ESP 장치를 업데이트하고 모니터링하고, 여행 중에도 새 장치를 구성하며, 문제 해결을 위해 장치 로그에 일관되게 접근할 수 있도록 보장합니다. 모든 ESPHome 장치에 대한 중앙 집중식 구성 관리, 장치 구성의 자동 백업, 그리고 가족이나 팀원과 장치 관리를 안전하게 공유할 수 있는 이점을 얻을 수 있습니다. 전문 호스팅 환경은 로컬 컴퓨터의 성능과 관계없이 펌웨어 컴파일이 빠르게 완료되도록 보장하며, 영구 스토리지는 업데이트 전반에 걸쳐 장치 구성을 보호합니다.

배포할 VPS 플랜을 선택하세요ESPHome

KVM 1
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
₩  7,349 /월

2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

이 카테고리의 다른 앱들을 살펴보세요

n8n

n8n

Workflow automation platform with visual node-based interface

Apprise API

Apprise API

Lightweight REST API for sending push notifications to 120+ services

Budibase

Budibase

Low-code platform for building business apps and workflows in minutes

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

당사의 웹사이트는 사이트의 원활한 작동과 사용자의 상호작용 데이터 수집, 그리고 마케팅 목적을 위해 필요한 쿠키를 사용합니다. 허용 시, 쿠키 정책에 명시된 대로 광고와 분석을 위한 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.