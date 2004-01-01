ESPHomeは、ホビイストからプロの自動化インストーラーまで、誰もがESPマイクロコントローラーを利用できるようにすることで、DIYスマートホーム開発に革命をもたらしました。2018年の誕生以来、Home Assistantエコシステムへの統合により、ESPHomeはその「設定優先」のアプローチで世界中の何百万ものデバイスを動かしてきました。従来のC++プログラミングとコンパイルツールチェーンを必要とするIoT開発とは異なり、ESPHomeはデバイス作成を、自動的に検証され最適化されたファームウェアにコンパイルされるシンプルなYAMLファイルの記述に簡素化します。このプラットフォームのHome Assistantとのネイティブ統合は、即座のデバイス検出とゼロレイテンシー制御を提供し、MQTTサポートは事実上あらゆる自動化システムとの互換性を可能にします。カスタムセンサー、ディスプレイ、またはコントローラーを構築するすべての人にとって、ESPHomeはシンプルさと機能性の完璧なバランスを提供します。

一般的な使用例

スマートホーム愛好家は、市販デバイスのわずかなコストで、温度、湿度、空気品質、エネルギー監視用のカスタムセンサーを構築するためにESPHomeを使用しています。DIYメーカーは、必要な機能を正確に備えたカスタムLEDコントローラー、ディスプレイパネル、環境モニターを作成しています。Home Assistantユーザーは、クラウドに依存するスマートホーム製品の信頼性の高いローカル代替品としてESPHomeデバイスを導入しています。自動化インストーラーは、特定のセンサー配置やカスタム統合を必要とするクライアント向けに、オーダーメイドのソリューションを構築するためにESPHomeを活用しています。試作愛好家は、即座のワイヤレスアップデートとリアルタイムデバッグ機能により、IoTのアイデアを迅速にプロトタイプ化しています。

主な機能

自動検証付きのYAMLベース設定

ESP8266、ESP32、ESP32-S2、ESP32-C3チップのサポート

デバイス管理用のWeb ダッシュボード

無線（OTA）ファームウェアアップデート

ネイティブHome Assistant API 統合

API 汎用互換性のためのMQTT サポート

500以上のセンサーとコンポーネントをサポート

リアルタイムロギングとデバッグ

自動WiFi 接続管理

バイナリ センサー 、アナログ センサー 、ディスプレイのサポート

、アナログ 、ディスプレイのサポート カスタムコンポーネントと自動化

暗号化によるセキュアなAPI

低消費電力モード

複雑な計算のためのテンプレートセンサー

Hostinger VPSにESPHomeをデプロイする理由

Hostinger VPSにESPHomeをデプロイすることで、自宅のネットワークの安定性に依存することなく、常にアクセス可能なデバイス管理およびコンパイルサービスが提供されます。VPSは、どこからでもESPデバイスをリモートで更新および監視し、旅行中に新しいデバイスを設定し、トラブルシューティングのためにデバイスログに一貫してアクセスできることを保証します。すべてのESPHomeデバイスの一元化された設定管理、デバイス設定の自動バックアップ、および家族やチームメンバーとデバイス管理を安全に共有する機能から恩恵を受けられます。プロフェッショナルなホスティング環境は、ローカルコンピューターの能力に関係なくファームウェアのコンパイルが迅速に完了することを保証し、永続ストレージはアップデート全体でデバイス設定を保護します。