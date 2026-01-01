다음 아이디어에 박차를 가할 기능

Hostinger Horizons가 제공하는 강력한 기능을 살펴보세요. 웹사이트와 웹 앱을 더 빠르고, 더 쉽게, 그리고 코드 없이 제작하고 출시하는 데 도움이 되는 기능입니다.
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신용카드 불필요.

처음부터 더 많은 것을 할 수 있도록 설계되었습니다

노코딩 플랫폼
노코딩 플랫폼

단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 프로젝트를 시작해보세요. 원하는 것을 설명하기만 하면 AI가 디자인부터 기능까지 나머지를 모두 처리합니다.

통합
통합

웹사이트를 더욱 돋보이게 만드세요. Horizons는 Stripe, PayPal, Google AdSense 등을 지원하며, 각 결제 방식에 대한 간편한 설정 가이드를 제공하여 어려움 없이 사용할 수 있습니다.

원클릭으로 실행
원클릭으로 실행

즉시 라이브로 전환하세요. 몇 분 안에 웹사이트 또는 웹 앱을 테스트하고, 조정하고, 게시하세요.

내장 AI
내장 AI

AI Builder를 사용하면 AI가 이미 앱에 내장되어 있습니다. 채팅 로봇, 이미지 생성기 및 스마트 어시스턴트를 추가하십시오. 계정, 설정, 놀라움 청구가 없습니다.

최신 LLM
최신 LLM

속도와 창의성을 보장하기 위해 가장 진보된 대규모 언어 모델을 사용합니다.

통합 백엔드
통합 백엔드

사용자 로그인, 데이터 저장, 자동 이메일 발송 등 다양한 기능을 갖춘 앱을 별도의 설정이나 외부 서비스 없이 구축하세요.

텍스트 편집 모드
텍스트 편집 모드

텍스트 구성 요소를 실시간으로 시각적으로 사용자 정의합니다.

이미지에서 디자인하기
이미지에서 디자인하기

이미지를 업로드하고 디자인을 받으세요. 시각적인 자료를 바탕으로 완벽한 웹페이지를 만들 수 있습니다.

내장된 SEO 최적화
내장된 SEO 최적화

당신이 구축하는 모든 프로젝트에서, Hostinger AI Builder는 그것을 발견 할 수 있도록 보장합니다. 구글 검색에서 ChatGPT에 이르기까지 — 당신은 적용됩니다.

코드 편집
코드 편집

프로젝트 코드에 대한 전체 액세스 권한을 통해 원하는 대로 코드를 수정하고, 세부 조정하고, 빌드할 수 있습니다.

웹사이트 복제기
웹사이트 복제기

URL을 붙여넣기만 하면 AI가 해당 사이트를 완벽하게 편집 가능한 프로젝트로 재구성해 줍니다. 이를 통해 몇 분 만에 사이트를 재설계, 현대화 또는 이전할 수 있습니다.

독특한 프로젝트 아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

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신용카드는 필요 없습니다.

모든 것을 포괄하는 AI 파트너

Hostinger Horizons는 프로젝트 구축부터 관리, 게시, 확장까지 모든 창작 과정을 지원합니다. 카테고리별로 모든 기능을 살펴보세요.

게시 및 업데이트

클릭 한 번으로 라이브 방송을 시작하세요. 설정이나 재배포 없이 언제든지 업데이트할 수 있습니다.

자동 오류 수정

문제가 발생하면 AI Builder가 문제를 자동으로 감지하고 수정할 수 있습니다.

버전 복원

클릭 한 번으로 이전 버전으로 롤백할 수 있습니다. 버전 관리 도구는 필요 없습니다.

SEO 준비성

내장된 SEO 모범 사례로 플러그인이나 추가 설정 없이도 웹사이트가 검색 상위에 오를 수 있습니다.

AI 채팅

변경 사항을 설명하거나 새로운 기능을 요청하려면 직접 작성하세요. AI가 프로젝트를 즉시 업데이트해 주므로 학습 곡선이 없습니다.

Hostinger Horizons의 모든 것을 누려보세요

30일 내 환불 보장

언제든지 취소 가능

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무제한 기능은 당사의 공정 사용 정책이 적용됩니다.

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

사용자들의 Hostinger Horizons에 대한 평가

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.

RameshR
RameshR
@rezmeram

호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

시작하는 데 도움이 되는 리소스

튜토리얼

Hostinger Horizons를 사용하여 구축하는 방법에 대한 단계별 안내입니다.

도움말

모든 기술 및 크리에이티브 관련 질문에 대한 답변입니다.

비디오

시각 자료를 통한 안내와 인사이트.

커뮤니티

다른 사람들과 소통하고, 아이디어를 공유하고, 함께 성장하세요.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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