다음 아이디어에 박차를 가할 기능
처음부터 더 많은 것을 할 수 있도록 설계되었습니다
단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 프로젝트를 시작해보세요. 원하는 것을 설명하기만 하면 AI가 디자인부터 기능까지 나머지를 모두 처리합니다.
웹사이트를 더욱 돋보이게 만드세요. Horizons는 Stripe, PayPal, Google AdSense 등을 지원하며, 각 결제 방식에 대한 간편한 설정 가이드를 제공하여 어려움 없이 사용할 수 있습니다.
즉시 라이브로 전환하세요. 몇 분 안에 웹사이트 또는 웹 앱을 테스트하고, 조정하고, 게시하세요.
AI Builder를 사용하면 AI가 이미 앱에 내장되어 있습니다. 채팅 로봇, 이미지 생성기 및 스마트 어시스턴트를 추가하십시오. 계정, 설정, 놀라움 청구가 없습니다.
속도와 창의성을 보장하기 위해 가장 진보된 대규모 언어 모델을 사용합니다.
사용자 로그인, 데이터 저장, 자동 이메일 발송 등 다양한 기능을 갖춘 앱을 별도의 설정이나 외부 서비스 없이 구축하세요.
텍스트 구성 요소를 실시간으로 시각적으로 사용자 정의합니다.
이미지를 업로드하고 디자인을 받으세요. 시각적인 자료를 바탕으로 완벽한 웹페이지를 만들 수 있습니다.
당신이 구축하는 모든 프로젝트에서, Hostinger AI Builder는 그것을 발견 할 수 있도록 보장합니다. 구글 검색에서 ChatGPT에 이르기까지 — 당신은 적용됩니다.
프로젝트 코드에 대한 전체 액세스 권한을 통해 원하는 대로 코드를 수정하고, 세부 조정하고, 빌드할 수 있습니다.
URL을 붙여넣기만 하면 AI가 해당 사이트를 완벽하게 편집 가능한 프로젝트로 재구성해 줍니다. 이를 통해 몇 분 만에 사이트를 재설계, 현대화 또는 이전할 수 있습니다.
모든 것을 포괄하는 AI 파트너
게시 및 업데이트
자동 오류 수정
버전 복원
SEO 준비성
AI 채팅
Hostinger Horizons의 모든 것을 누려보세요
30일 내 환불 보장
언제든지 취소 가능
연중무휴 24시간 지원
사용자들의 Hostinger Horizons에 대한 평가
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.