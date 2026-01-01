비즈니스에 맞는 맞춤형 CRM 만들기
워크플로우에 맞춰 구축된 CRM, 그 반대가 아닙니다.
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다른 이용자들이 말하는 Hostinger Horizons
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
맞춤형 CRM 자주 묻는 질문
맞춤형 CRM이란 무엇인가요?
사용자 정의 CRM(Customer Relationship Manager)는 비즈니스 운영 방식을 중심으로 특별히 구축된 도구입니다. 파이프라인 단계, 연락처 필드, 후속 프로세스와는 달리 HubSpot 또는 Salesforce와 같은 기존의 CRM과는 달리 사용자 정의 CRM은 사용자가 절대 사용할 수 없는 기능을 갖추고 있습니다. AI Builder를 사용하면 단순히 비즈니스 작동 방식을 설명함으로써 구축할 수 있습니다. 코딩이나 기술 지식이 필요하지 않습니다.
기존 CRM을 사용하는 대신 나만의 CRM을 구축해야 하는 이유는 무엇인가요?
기성 CRM은 많은 기업에 유용하지만, 몇 가지 단점이 있습니다. 팀 규모에 따라 증가하는 월별 요금, 상위 등급에 잠겨 있는 기능, 그리고 업무 방식과 정확히 일치하지 않는 워크플로우가 대표적입니다. Horizons를 통해 자체 CRM을 구축하면 플랫폼 제한이나 예상치 못한 가격 인상 없이, 또한 다른 소프트웨어에 맞춰 프로세스를 조정할 필요 없이 비즈니스에 필요한 정확한 도구를 얻을 수 있습니다.
Horizons로 어떤 종류의 CRM을 만들 수 있나요?
Horizons는 거의 모든 비즈니스 또는 산업을 위한 맞춤형 CRM을 구축할 수 있습니다. 다음은 가장 인기 있는 몇 가지입니다:
- 영업팀을 위한 CRM – 리드를 관리하고, 거래를 추적하며, 파이프라인을 원활하게 유지합니다.
- 비영리 단체를 위한 CRM – 기부자를 추적하고, 관계를 관리하며, 모금 진행 상황을 모니터링합니다.
- 법률 회사를 위한 CRM – 고객 사례를 관리하고, 커뮤니케이션을 추적하며, 마감일을 놓치지 않습니다.
- 채용을 위한 CRM – 후보자를 추적하고, 파이프라인을 관리하며, 채용 프로세스를 간소화합니다.
- 보험 설계사를 위한 CRM – 보험을 관리하고, 갱신을 추적하며, 고객 관계를 육성합니다.
- 재무 상담사를 위한 CRM – 고객 포트폴리오를 추적하고, 상호 작용을 모니터링하며, 후속 조치를 관리합니다.
- 컨설턴트를 위한 CRM – 고객 프로젝트를 관리하고, 청구 가능한 시간을 추적하며, 결과물을 놓치지 않습니다.
귀하의 산업이 보이지 않으십니까? 귀하의 비즈니스가 고객 관계를 어떻게 관리하는지 설명할 수 있다면, Horizons는 그에 맞춰 CRM을 구축할 수 있습니다. 가능한 것의 실제적인 예시를 보려면, 영업을 위한 CRM 생성 가이드를 확인하십시오. 동일한 접근 방식은 모든 비즈니스 유형에 적용될 수 있습니다.
맞춤형 CRM을 구축하려면 코딩 또는 기술 지식이 필요한가요?
전혀 필요 없습니다. Horizons는 '바이브 코딩'이라고도 불리는 대화형 구축 방식을 사용합니다. 비즈니스 운영 방식을 설명하기만 하면 AI가 실시간으로 CRM을 구축합니다. 새로운 파이프라인 단계를 추가하고 싶으신가요? 요청하기만 하면 됩니다. 맞춤 연락처 필드가 필요하신가요? 설명해 주세요. 레이아웃을 변경하고 싶으신가요? Horizons에 말하면 몇 초 만에 완료됩니다.
이 개념이 처음이라면, 저희의 바이브 코딩 가이드에서 시작하는 데 필요한 모든 것을 알려드립니다.
저희 팀이 CRM을 함께 사용할 수 있나요?
네, Horizons에는 사용자 계정 및 접근 제어 기능이 내장된 통합 백엔드가 함께 제공됩니다. 외부 시스템이나 데이터베이스를 설정할 필요 없이 누가 로그인할 수 있는지, 무엇을 보고 무엇을 할 수 있는지 정확히 결정할 수 있습니다.
사업이 성장하면서 변경이 필요하면 어떻게 해야 하나요?
CRM 업데이트는 구축하는 것만큼 쉽습니다. 프로젝트로 돌아가서 프로젝트를 열고 Horizons와 계속 채팅하세요. 변경하고 싶은 내용을 설명하면 나머지는 Horizons가 알아서 처리합니다. 이 모든 것이 바이브 코딩 경험의 일부이며, 개발자가 필요 없습니다.
기술적 배경 지식이 있거나 나중에 더 확장하고 싶다면, Horizons는 코드에 대한 전체 접근 권한을 제공하므로 필요한 만큼 활용할 수 있습니다.
Horizons 맞춤형 CRM 빌더를 어디서부터 시작해야 하나요?
여기서 "무료로 시작하기"를 클릭하세요. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 AI 크레딧 5개를 받아 구축을 시작할 수 있습니다. 크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧이 적게 소모되고, 복잡한 구축에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 무료 크레딧은 CRM을 설명하고, 실제로 작동하는 모습을 확인하고, 구매 전에 Horizons를 제대로 경험해 볼 수 있는 충분한 양입니다.
참고: AI 크레딧은 챗봇이나 스마트 검색과 같은 CRM 내 AI 기능을 구동하는 데에도 사용됩니다. 단, 사용자가 실제로 해당 기능과 상호 작용할 때만 사용됩니다.
게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅과 도메인이 이미 포함되어 있으므로 별도로 설정할 필요 없이 게시 버튼을 누르면 CRM이 바로 실행됩니다.
크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 충전하고 사용량을 확인할 수 있습니다.