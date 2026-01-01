아이디어를 앱으로 구현해주는 AI 앱 빌더
인공지능을 활용한 앱 개발 방법
당신의 아이디어와 주요 기능을 직접 만드세요
아이디어를 설명하거나 템플릿을 선택하세요
편집, 테스트, 출시
코드 없이 웹앱을 만드는 아이디어가 필요하신가요?
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Hostinger No-Code AI 앱 빌더를 통해 더욱 빠르고, 똑똑하며, 쉽게 구축하십시오.
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AI 앱 빌더 FAQ
AI 앱 빌더란?
AI 앱 빌더는 기존 코딩 대신 인공지능을 사용하여 앱 또는 웹사이트를 만들 수 있게 해주는 도구입니다. 만들고 싶은 것을 설명하기만 하면 AI가 앱의 구조, 로직, 인터페이스를 생성해 주므로, 비전문가도 앱 제작을 쉽게 할 수 있습니다.
코딩 경험 없이도 웹 애플리케이션을 만들 수 있나요?
예요. 웹 애플리케이션을 구축하기 위해 코딩 경험이 필요하지 않습니다. 기존의 개발은 HTML, CSS 또는 JavaScript와 같은 언어, Node.js 또는 Django와 같은 프레임워크를 배울 필요가 있지만 Hostinger AI Builder와 같은 무코드 및 AI 도구를 사용하면 코드 작성 없이 즉시 작동하는 웹 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.
Horizons AI app builder는 스타트업 또는 MVP에 적합한가요?
네. 아이디어를 빠르게 검증하고자 하는 스타트업, 창업가, 팀에게 이상적입니다. 개발자를 고용하지 않고 웹 앱을 만들고 반복할 수 있어, MVP를 테스트하고 초기에 피드백을 수집하는 것이 더 쉬워집니다.
앱을 만드는 데 드는 비용은 얼마인가요?
웹 앱 개발 비용은 매우 다양합니다. 앱을 직접 구축하는 것은 저렴할 수 있지만 시간과 기술적 능력이 필요하며, 개발팀을 고용하는 데는 수천 달러가 들 수 있습니다.
Hostinger Horizons와 같은 노코드 플랫폼을 사용하는 것은 접근성이 뛰어나고 예산 친화적인 옵션입니다. 상품은 ₩3,799/월부터 시작하여 저렴합니다. 이를 통해 많은 초기 투자 없이 앱을 개발하고 출시할 수 있습니다.
자세한 내용은 웹앱 비용을 참조하세요.
AI로 앱을 얼마나 빨리 만들 수 있나요?
몇 분 만에 아이디어를 앱으로 구현할 수 있습니다. 앱 아이디어를 설명하면 AI가 거의 즉시 완벽하게 작동하는 웹 앱을 생성합니다. 거기에서 기능을 개선하고, 레이아웃을 조정하며, 출시 전에 앱을 테스트할 수 있습니다.
웹 애플리케이션을 구축하려면 어떤 도구가 필요한가요?
코딩을 위해서는 코드 편집기(예: Visual Studio Code), 버전 제어(예: GitHub) 및 배포 도구가 필요합니다. Hostinger AI Builder와 같은 코드 없는 앱 제작자로, 하나의 플랫폼만 필요합니다. 하나의 원활한 흐름으로 앱 생성, 호스팅 및 배포를 처리합니다.
노코드 AI 앱 빌더로 어떤 종류의 앱을 만들 수 있나요?
내부 도구, 대시보드, MVP, 비즈니스 앱, 예약 시스템, SaaS, 인터랙티브 웹 앱을 포함한 다양한 웹 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
호스팅어 호라이즌스 AI 앱 생성기는 네이티브 모바일 앱이 아닌 웹 기반 앱 개발을 위해 설계되었습니다.
웹앱을 어떻게 테스트하고, 문제를 해결하고, 게시하나요?
출시 전에 웹 앱을 미리 보고 테스트하여 모든 것이 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 호스팅어 Horizons를 사용하면 샌드박스 환경에서 앱을 테스트하고 AI에게 조정을 요청하여 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. 코딩이나 수동 디버깅이 필요 없습니다.
모든 것이 만족스러우면, 클릭 한 번으로 웹 앱을 즉시 온라인에 게시하세요. 호스팅이 내장되어 있어 배포 설정을 관리할 필요가 없습니다.
자세한 내용은 저희 웹 애플리케이션 테스트 가이드를 살펴보세요.
AI가 애플리케이션을 생성한 후에 사용자 정의할 수 있나요?
예, AI가 생성한 후에도 웹 앱이나 웹 사이트를 계속 편집할 수 있습니다. 단지 텍스트와 코드를 편집하려면 메시지 크레딧이 필요하지 않습니다.
또한 Hostinger AI Builder를 사용하여 앱이나 사이트의 새로운 버전을 변경하고 생성할 수 있습니다. 메시지 크레딧이 충분한 경우에만 메시지 크레딧이 충분합니다. 메시지에서 AI 웹 앱 빌더에 어떤 변경 사항을 변경하려는지 설명하십시오.
내 웹 앱은 어떻게 보안이 유지되나요?
웹 앱 보안에는 SSL 인증서 설정, 권한 관리, 사용자 데이터 보호 및 위협 모니터링이 포함됩니다. Hostinger Horizons는 기본적으로 필수 보안 조치를 처리하지만 웹 앱 보안 모범 사례에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
웹 앱을 출시한 후에 유지보수해야 하나요?
웹 앱을 유지하는 것은 업데이트, 보안 및 원활하게 실행하는 것을 의미합니다. 이것은 버그를 수정하고 소프트웨어 구성 요소를 업데이트하고 시간이 지남에 따라 기능을 개선하는 것을 포함합니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 하나의 플랫폼에서 업데이트와 호스팅을 번들로 유지 관리를 간소화합니다..
웹앱으로 어떻게 수익을 창출할 수 있나요?
웹 앱으로 수익을 창출하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 구독 또는 일회성 구매를 통해 사용자에게 직접 요금을 청구하거나, 광고를 실행하거나, 프리미엄 기능(부분 유료화 모델)을 제공하거나, 특수 도구 또는 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 판매할 수 있습니다. 호스팅어 호라이즌은 결제 시스템과 통합되어 유료 기능이나 서비스를 쉽게 설정할 수 있습니다.
더 많은 영감을 얻으려면 웹 앱으로 수익을 창출하는 방법에서 팁을 확인하세요.
웹 앱과 웹사이트 중 어느 것이 더 낫나요?
웹사이트는 정적 또는 반동적 콘텐츠를 표시하고, 웹 앱은 사용자 계정이나 실시간 업데이트와 같은 대화형 기능을 제공합니다. 어느 것이 더 나은지는 목표에 따라 다릅니다.
자세한 내용은 웹 앱 vs. 웹사이트 비교에서 확인하세요.
웹 앱과 모바일 앱 중 어느 것이 더 낫나요?
웹 앱은 브라우저에서 작동하고 모바일 앱은 디바이스에 다운로드됩니다. 웹 앱은 업데이트 및 배포가 더 쉬운 반면 모바일 앱은 더 나은 디바이스 통합을 제공할 수 있습니다.
웹 앱과 모바일 앱의 장단점을 자세히 알아보려면 전체 웹 앱 대 모바일 앱 분석을 참조하세요.