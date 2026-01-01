웹 앱 개발 비용은 매우 다양합니다. 앱을 직접 구축하는 것은 저렴할 수 있지만 시간과 기술적 능력이 필요하며, 개발팀을 고용하는 데는 수천 달러가 들 수 있습니다.

Hostinger Horizons와 같은 노코드 플랫폼을 사용하는 것은 접근성이 뛰어나고 예산 친화적인 옵션입니다. 상품은 ₩3,799/월부터 시작하여 저렴합니다. 이를 통해 많은 초기 투자 없이 앱을 개발하고 출시할 수 있습니다.

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