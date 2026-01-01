쇼케이스 웹사이트 또는 앱으로 작품을 뽐내세요

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다른 이용자들이 말하는 Hostinger Horizons
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
비즈니스 쇼케이스 웹사이트 및 앱 FAQ
비즈니스 소개 웹사이트란 무엇인가요?
비즈니스 쇼케이스 웹사이트는 귀하의 전문적인 온라인 존재감입니다. 잠재 고객이 귀하가 누구인지 파악하고, 귀하의 작업을 살펴보고, 연락을 취할지 결정할 수 있는 공간이죠. 훌륭한 쇼케이스는 일반적으로 포트폴리오 갤러리 또는 프로젝트 페이지, 서비스 페이지, 사례 연구, 고객 후기, 그리고 통화 예약 또는 연락을 취할 명확한 방법을 포함합니다. 정확한 구성은 귀하의 비즈니스 유형에 따라 달라집니다. 기본적인 웹 페이지와 달리, 강력한 첫인상을 남기고 방문자를 고객으로 전환하도록 설계되었습니다. Horizons를 사용하면 필요한 것을 정확히 포함하는 웹사이트를 구축할 수 있습니다. 설명하기만 하면 AI가 나머지를 처리합니다.
AI Builder를 사용하여 쇼케이스 웹사이트 또는 앱을 구축할 수 있는 사람은 누구입니까?
온라인에서 전문적인 모습을 보이고 더 많은 고객을 확보하고자 하는 프리랜서, 예술가, 컨설턴트, 코치, 에이전시, 소규모 사업주 등 모든 분들께 적합합니다. 귀하의 비즈니스에 전문적인 온라인 존재감이 필요하다면, Horizons는 귀하의 업무 방식에 맞는 쇼케이스를 구축해 드릴 수 있습니다.
기술 지식 없이 쇼케이스 웹사이트를 어떻게 만드나요?
Horizons는 대화형 방식으로 웹사이트를 구축합니다. 흔히 바이브 코딩이라고 불리죠. 원하는 것을 평이한 언어로 설명하기만 하면 AI가 실시간으로 만들어 드립니다.
포트폴리오 갤러리를 추가하고 싶으신가요? 요청하기만 하면 됩니다. 문의 양식이 필요하신가요? 설명해 주세요. 브랜드 색상에 맞춰 디자인을 변경하고 싶으신가요? Horizons에 말하면 몇 초 만에 완료됩니다.
80개 이상의 언어로도 작동하므로 기술 용어 없이 여러분의 언어로 만들 수 있습니다. 이 개념이 처음이시라면, 저희의 바이브 코딩 가이드가 시작하는 데 필요한 모든 것을 안내해 드립니다.
AI Builder를 사용하여 클라이언트 포털을 만들 수 있습니까?
네, 바로 이 점에서 Horizons가 정말 돋보입니다. 통합 백엔드 덕분에 사용자 로그인, 파일 공유, 프로젝트 업데이트 등을 포함하여 완전히 맞춤 설정 가능한 클라이언트 포털을 구축할 수 있습니다. 이 모든 것을 귀하의 브랜드로 제공합니다. 고객은 최신 정보를 확인할 수 있는 전문적이고 전용 공간을 얻게 되며, 귀하는 고객이 보고 수행하는 모든 것을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
내 쇼케이스 웹사이트가 구글에 표시될까요?
네, 귀하의 쇼케이스 웹사이트는 첫날부터 자동으로 처리되는 내장된 SEO 최적화 기능을 제공합니다. sitemap.xml, robots.txt, llms.txt와 같은 주요 기술 파일이 자동으로 생성되므로, 검색 엔진과 ChatGPT, Perplexity와 같은 AI 도구가 귀하의 콘텐츠를 별도의 기술 설정 없이도 이해할 수 있습니다.
또한 마케팅 통합 기능을 연결하여 귀하의 쇼케이스를 홍보하고 가장 중요한 채널을 통해 새로운 고객에게 도달할 수 있습니다.
사업이 성장할 때 변경이 필요하다면 어떻게 해야 하나요?
쇼케이스 웹사이트 또는 앱을 업데이트하는 것은 구축하는 것만큼 쉽습니다. 프로젝트로 돌아가서 열고 Horizons와 계속 채팅하기만 하면 됩니다. 변경하고 싶은 내용을 설명하면 나머지는 Horizons가 처리합니다. 이 모든 것이 바이브 코딩 경험의 일부이며, 개발자가 필요 없습니다.
기술적 배경이 있거나 나중에 더 확장하고 싶다면, Horizons는 코드에 대한 전체 접근 권한을 제공하므로 필요한 만큼 활용할 수 있습니다.
Horizons를 사용하여 쇼케이스 웹사이트 또는 앱을 구축하는 데 비용이 얼마나 드나요?
신용카드 등록 없이 무료로 시작할 수 있습니다. 가입 즉시 5개의 AI 크레딧이 제공되므로 바로 제작을 시작하실 수 있습니다. 크레딧 소모량은 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 1 크레딧 미만이 소모되지만, 대규모 빌드에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 제공되는 무료 크레딧만으로도 쇼케이스 웹사이트나 앱을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하며, 결제하기 전에 Horizons를 충분히 경험해 보실 수 있습니다.
참고 사항: AI 크레딧은 웹사이트나 앱 내부의 AI 기능(챗봇, 스마트 검색 등)을 구동하는 데도 사용되지만, 이는 사용자가 해당 기능과 실제로 상호작용할 때만 소모됩니다.
공개할 준비가 되셨다면, 유료 요금제는 ₩3,799/월부터 시작하며 호스팅과 도메인이 포함되어 있어 추가로 설정할 것이 없습니다. 게시 버튼만 누르면 쇼케이스가 바로 라이브 상태로 전환됩니다.
크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 크레딧을 충전하고 사용량을 추적할 수 있습니다.
비즈니스 쇼케이스를 위한 Horizons와 호스팅어 웹사이트 빌더의 차이점은 무엇인가요?
Hostinger는 Horizons 바이브 코딩 플랫폼과 호스팅어의 드래그 앤 드롭 웹사이트 빌더라는 두 가지 방법으로 비즈니스 쇼케이스 웹사이트를 구축할 수 있도록 제공하며, 그 차이는 이미 이름에 있습니다.
Hostinger어 웹사이트 빌더를 사용하면 템플릿에서 시작하거나 설명으로 비즈니스 웹사이트를 생성한 다음, 사전 구축된 요소를 드래그 앤 드롭하여 사용자 지정할 수 있습니다. 깔끔하고 간단한 비즈니스 포트폴리오 웹사이트를 빠르게 구축해야 하는 모든 사람에게 적합합니다.
Horizons는 대화형 접근 방식을 취합니다. AI와 대화하면 실시간으로 변경 사항을 적용하여 훨씬 더 많은 사용자 지정 자유를 제공합니다. 또한 통합 백엔드 덕분에 사용자 로그인 및 멤버십 기능이 있는 클라이언트 포털과 같은 고급 프로젝트를 구축할 수 있습니다. 원하는 경우 전체 코드 액세스도 가능합니다.
두 도구 모두 기술 지식이 없는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 차이점은 구축 방식과 필요한 유연성의 정도에 있습니다.