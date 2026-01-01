쇼케이스 웹사이트 또는 앱으로 작품을 뽐내세요

신용카드 등록 없이 무료로 시작할 수 있습니다. 가입 즉시 5개의 AI 크레딧이 제공되므로 바로 제작을 시작하실 수 있습니다. 크레딧 소모량은 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 1 크레딧 미만이 소모되지만, 대규모 빌드에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 제공되는 무료 크레딧만으로도 쇼케이스 웹사이트나 앱을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하며, 결제하기 전에 Horizons를 충분히 경험해 보실 수 있습니다.



참고 사항: AI 크레딧은 웹사이트나 앱 내부의 AI 기능(챗봇, 스마트 검색 등)을 구동하는 데도 사용되지만, 이는 사용자가 해당 기능과 실제로 상호작용할 때만 소모됩니다.



공개할 준비가 되셨다면, 유료 요금제는 ₩3,799/월부터 시작하며 호스팅과 도메인이 포함되어 있어 추가로 설정할 것이 없습니다. 게시 버튼만 누르면 쇼케이스가 바로 라이브 상태로 전환됩니다.



크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 크레딧을 충전하고 사용량을 추적할 수 있습니다.