Hostinger Horizons는 사이트나 앱을 성장과 확장에 필요한 도구에 연결합니다. 기술적인 번거로움 없이 원하는 것을 설명하기만 하면 나머지는 AI가 알아서 처리합니다.

로그인, 결제 또는 수익 창출이 필요하신가요? Hostinger Horizons는 Supabase, Stripe, 애드센스 등의 서비스를 통합하고 있으며, 요청 시 다른 도구에 연결할 수 있습니다.