비용은 접근 방식에 따라 달라집니다. 직접 코딩하는 것은 시간은 들지만 비용이 적게 드는 반면, 개발자를 고용하는 것은 큰 비용이 들 수 있습니다. Hostinger Horizons와 같은 노코드 SaaS 빌더를 사용하면 가성비가 뛰어납니다. ₩3,799/월부터 시작하는 합리적인 요금제로 과도한 선행 투자 없이 SaaS 제품을 구축, 테스트 및 출시할 수 있습니다.

신용카드 등록 없이 무료로 시작할 수 있습니다. 가입 즉시 5개의 AI 크레딧이 제공되므로 바로 제작을 시작하실 수 있습니다. 크레딧 소모량은 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 1 크레딧 미만이 소모되지만, 대규모 빌드에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 제공되는 무료 크레딧만으로도 SaaS 앱을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하며, 결제하기 전에 Horizons를 충분히 경험해 보실 수 있습니다.

공개할 준비가 되셨다면, 간단히 유료 요금제 중 하나로 전환하시면 됩니다. 호스팅, 도메인, SEO 최적화가 모두 포함되어 있어 게시 버튼만 누르면 SaaS가 바로 라이브 상태로 전환됩니다.

크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 크레딧을 충전하고 사용량을 추적할 수 있습니다.