SaaS 애플리케이션 개발이 쉬워졌습니다
Horizons의 노코딩 SaaS 빌더로 더 빠르고 쉽게 빌드하세요.
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호스팅, 도메인, 이메일, SEO 최적화까지 모두 포함되어 있습니다. 별도의 계정이나 복잡한 설정이 필요 없습니다.
내장 백엔드
데이터베이스, 사용자 계정, 파일 저장소가 내장되어 있어 별도의 외부 도구가 필요 없으며, 귀하의 SaaS가 즉시 제대로 된 제품처럼 작동합니다.
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코딩 없이, 당신의 창의력만으로 SaaS 솔루션을 직접 구축해 보세요.
교육용 마이크로 SaaS
CRM 웹 앱
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사용자들의 Hostinger Horizons 후기
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
SaaS 애플리케이션 개발 FAQ
SaaS 애플리케이션 개발이란?
SaaS(서비스형 소프트웨어) 애플리케이션 개발은 사용자가 웹 브라우저를 통해 일반적으로 구독 방식으로 이용할 수 있는 클라우드 기반 도구나 서비스를 만드는 것을 포함합니다. 기존 소프트웨어와 달리 SaaS 앱은 다운로드나 설치가 필요하지 않으며, 모든 것이 온라인에서 실행됩니다.
스타트업에 적합한 기회를 알아보고 싶으신가요? 영감을 얻을 수 있는 SaaS 아이디어 목록을 확인해 보세요.
SaaS 앱을 만들려면 코딩하는 법을 알아야 하나요?
아니요. HTML, CSS, JavaScript, 그리고 Node.js나 Django 같은 프레임워크를 사용하여 코딩하는 법을 배울 수 있습니다. 또는 Hostinger Horizons와 같은 노코드 플랫폼을 사용하여 복잡한 과정을 생략할 수도 있습니다. 아이디어를 설명하면 시스템이 실시간으로 작동하는 SaaS 앱을 생성해 줍니다.
영감을 얻으려면 저희가 추천하는 micro SaaS 예시를 살펴보세요.
SaaS 앱을 만드는 데 드는 비용은 얼마인가요?
비용은 접근 방식에 따라 달라집니다. 직접 코딩하는 것은 시간은 들지만 비용이 적게 드는 반면, 개발자를 고용하는 것은 큰 비용이 들 수 있습니다. Hostinger Horizons와 같은 노코드 SaaS 빌더를 사용하면 가성비가 뛰어납니다. ₩3,799/월부터 시작하는 합리적인 요금제로 과도한 선행 투자 없이 SaaS 제품을 구축, 테스트 및 출시할 수 있습니다.
신용카드 등록 없이 무료로 시작할 수 있습니다. 가입 즉시 5개의 AI 크레딧이 제공되므로 바로 제작을 시작하실 수 있습니다. 크레딧 소모량은 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 1 크레딧 미만이 소모되지만, 대규모 빌드에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 제공되는 무료 크레딧만으로도 SaaS 앱을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하며, 결제하기 전에 Horizons를 충분히 경험해 보실 수 있습니다.
공개할 준비가 되셨다면, 간단히 유료 요금제 중 하나로 전환하시면 됩니다. 호스팅, 도메인, SEO 최적화가 모두 포함되어 있어 게시 버튼만 누르면 SaaS가 바로 라이브 상태로 전환됩니다.
크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 크레딧을 충전하고 사용량을 추적할 수 있습니다.
SaaS 앱으로 어떻게 수익을 창출할 수 있나요?
당신은 월별 구독, 계층형 프리미엄 계획, 앱 내 구매 또는 광고를 통해 SaaS 앱을 수익화 할 수 있습니다. Hostinger AI Builder는 Stripe와 같은 지불 시스템과 통합되어 청구를 쉽게 설정합니다.
SaaS 앱을 어떻게 마케팅할 수 있나요?
효과적인 SaaS 마케팅에는 SEO, 소셜 미디어 캠페인, 유료 광고, 이메일 마케팅, 인플루언서 파트너십 등이 포함됩니다. 타겟 고객을 파악하고 앱의 가치를 포지셔닝하는 것이 중요합니다.
SaaS 마케팅 가이드에서 더 자세한 내용을 확인하세요.
SaaS와 마이크로 SaaS의 차이점은 무엇인가요?
마이크로 SaaS는 좁은 틈새 시장을 대상으로 하는 고도로 전문화된 SaaS 애플리케이션으로, 소규모 팀이나 1인 창업자가 개발 및 운영하는 경우가 많습니다. 이러한 웹사이트는 출시가 빠르고 관리가 용이합니다.
더 알아보고 싶다면 Micro SaaS 가이드를 확인해보세요.
SaaS 앱을 어떻게 유지관리하나요?
수리에는 앱을 정기적으로 업데이트하고, 버그를 수정하고, 보안을 개선하고, 새로운 기능을 추가하는 것이 포함됩니다. Hostinger AI Builder는 업데이트, 호스팅 및 모니터링을 하나의 원활한 플랫폼으로 번들링하여 이를 간소화합니다.
SaaS 앱을 어떻게 테스트하나요?
테스트는 버그를 발견하고 SaaS 앱이 여러 기기에서 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 기능을 직접 테스트하거나 자동 테스트 도구를 사용할 수 있습니다. Hostinger Horizons를 사용하면 게시하기 전에 샌드박스 환경에서 미리 보고 테스트할 수 있습니다.
SaaS 앱의 보안은 어떻게 되나요?
SaaS 보안은 사용자 데이터 보호, 강력한 인증 시행, SSL 적용, 그리고 정기적인 취약점 모니터링을 포함합니다. Hostinger Horizons는 주요 보안 기능을 즉시 제공하여 안심하고 서비스를 시작할 수 있도록 지원합니다.
SaaS 앱을 배포하고 호스팅하려면 어떻게 해야 하나요?
전통적으로 구축 및 호스팅을 위해서는 서버를 설정하고 환경을 구성하고 도메인을 관리해야 합니다. Hostinger AI Builder를 사용하면 모든 기능이 통합됩니다. 호스팅, 사용자 지정 도메인 및 SSL을 포함하여 하나의 위치에서 구축 및 시작할 수 있습니다.