불필요한 설정 없이 손쉽게 자신만의 맞춤형 AI 도구를 만들어 보세요
재미있는 사이드 프로젝트부터 유용한 도구까지
텍스트 도구
이미지 도구
유틸리티 도구
Fun & 바이럴 도구
AI 기반 도구를 구축하는 데 필요한 모든 것
언제든 이용 가능한 AI
코딩 없이 채팅으로 제작
기술이 아닌 아이디어가 한계를 정합니다
한 번의 제작으로 수익 얻기
작동 방식
Horizons 프로젝트 열기
만들고, 조정하고, 테스트하기
게시하고 공유하세요
나만의 스타일로 꾸미는 템플릿
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
다른 이용자들이 말하는 Hostinger Horizons
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
커스텀 AI 도구 생성 FAQ
나만의 AI 도구를 어떻게 만들 수 있나요?
Horizons 프로젝트를 열고 채팅을 시작하세요. 만들고 싶은 것을 평이한 언어로 설명하면 Horizons AI가 이를 현실로 만들어 드립니다. 원활한 생성형 AI 통합 기능이 프로젝트에 이미 내장되어 있어, 타사 계정, 모델 선택, 별도 청구가 필요 없습니다. 크레딧 소모 없이 원하는 대로 프롬프트하여 사용자 지정하거나, 원할 때마다 텍스트를 수동으로 편집하거나 이미지를 업데이트할 수 있습니다. 준비가 되면 게시하세요. 호스팅과 도메인은 이미 상품에 포함되어 있습니다.
자세한 내용은 Horizons 통합 AI 개요에서 확인하세요.
AI Builder를 사용하여 맞춤 AI 도구를 만들 수 있는 사람은 누구입니까?
Horizons AI 기능은 아이디어가 있는 모든 사람을 위해 만들어졌습니다. 코딩 경험이 필요 없습니다. 타사 솔루션에 비용을 지불하는 대신 맞춤형 AI 도구를 만들고 싶은 소규모 사업주, AI 기반 앱으로 잠재 고객을 통해 수익을 창출하려는 크리에이터, 또는 피트니스 트레이너나 영양사와 같이 자신의 지식을 고객에게 판매할 수 있는 도구로 만들고자 하는 전문가 등, 아이디어가 있는 누구에게나 Horizons는 이를 가능하게 합니다.
만들고 싶은 것을 설명할 수 있다면, 만들 수 있습니다. 영감을 찾고 있거나 빠르게 시작하고 싶다면, 아이디어에 맞는 미리 디자인된 템플릿을 찾아보세요.
내 앱에 어떤 종류의 AI 기능을 추가할 수 있나요?
Horizons는 텍스트 생성 및 분석을 지원하며, 이미지 생성 및 분석(PNG, WebP, JPEG)도 지원합니다. 이를 사용하여 자신만의 AI 챗봇, 개인 AI 비서, 글쓰기 도구, 이미지 변환기, 추천 엔진 등을 만들 수 있습니다.
Horizons는 무료로 사용할 수 있나요?
Horizons를 무료로 시작할 수 있습니다. 상품에는 즉시 구축하고 실험을 시작할 수 있도록 AI 크레딧이 포함되어 있습니다. 무료 크레딧을 모두 사용한 후에는 언제든지 충전하여 계속 구축하고 게시된 앱 또는 웹사이트 내에서 AI 기능을 사용할 수 있습니다. 예상치 못한 요금이나 숨겨진 수수료는 없습니다. 지출을 항상 직접 관리할 수 있습니다.
AI 크레딧은 어떻게 작동하나요?
AI 크레딧은 웹사이트 또는 앱 제작 (메시지 1개 = 크레딧 1개)과 게시된 웹 프로젝트 내의 AI 기능, 이 두 가지에 사용됩니다. 웹사이트 또는 웹 앱 내에서 AI 기능을 사용할 경우, 부분 크레딧을 사용합니다. 이는 사용자가 AI 도구와 상호작용할 때만 크레딧이 더 오래 지속된다는 의미입니다.
내 앱이 사용한 AI 크레딧이 몇 개인지 확인할 수 있나요?
네. AI 크레딧 사용량 대시보드는 구축 및 편집에 사용된 크레딧뿐만 아니라 앱의 AI 기능으로 소모된 크레딧의 상세 내역을 보여주므로, 크레딧이 어디에 사용되는지 항상 정확히 알 수 있습니다.
Horizons AI tools builder를 사용하려면 코딩 기술이 필요한가요?
아무것도 아닙니다. AI Builder는 비기술적인 제작자부터 숙련된 개발자까지 모두를 위해 설계되었습니다. 만약 여러분이 무엇을 구축하려는지 설명할 수 있다면 AI Builder는 여러분이 그것을 구축하는 데 도움이 됩니다.
이미 이전에 구매한 상품이 있다면 AI 툴 제작을 시작할 수 있나요?
예 – 이전에 AI App Builder를 사용하여 프로젝트를 구축했거나 AI Builder를 사용하여 웹사이트를 vibe로 코딩한 경우, 통합 AI 기능은 이미 추가 비용 없이 계획에 포함되어 있습니다. 기존 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 시작하고 AI 크레딧을 추가하면 시작할 준비가 되었습니다.