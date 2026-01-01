나의 비즈니스와 맞춤형 예약 – 몇 분 만에 제작하세요
온라인 예약 시작에 필요한 모든 것
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성장을 위한 모든 것
호스팅, 도메인, 이메일이 모두 포함되어 있습니다. 마케팅 및 결제 도구(SEO, Stripe, PayPal, AdSense 등)를 간편하게 설정할 수 있습니다.
예약 확인 자동 발송
모든 예약은 즉시 확인 이메일을 발송합니다. – 수동 후속 조치, 약속 누락, 고객 추적 없음.
기존에 사용 중인 도구와 연동하세요.
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사용자들이 Hostinger Horizons에 대해 말하는 내용
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
맞춤 예약 페이지 및 앱 자주 묻는 질문
맞춤형 예약 페이지 또는 앱이란 무엇인가요?
사용자 지정 예약 페이지 또는 앱을 사용하면 고객이 언제든지 온라인으로 예약, 테이블 예약 또는 수업에 등록할 수 있습니다. 값 비싼 계획 뒤에 유용한 기능을 잠금하거나 사용하지 않을 수 있는 물건을 청구하는 무료 예약 소프트웨어와는 달리, 사용자 지정 솔루션은 정확한 비즈니스 요구 사항에 따라 구축됩니다. 귀하의 서비스, 브랜드, 작업 흐름, 그리고 실제로 귀하에게 중요한 기능만.
AI Builder를 사용하면 당신이 필요로 하는 모든 것을 정확히 구축할 수 있습니다 – 살롱 예약 페이지, 레스토랑 예약 시스템, 피트니스 스튜디오 예약 웹 사이트 또는 다음 워크숍에 대한 이벤트 등록 페이지.
어떤 종류의 비즈니스가 AI Builder를 사용하여 예약을 수행할 수 있습니까?
사장실, 치료사, 코치, 컨설턴트, 레스토랑, 피트니스 스튜디오, 이벤트 조직자, 부동산 에이전트 등 예약을 수행하는 모든 비즈니스. 비즈니스가 예약에 의존하는 경우 AI Builder는 작업 방식에 맞는 맞춤 솔루션을 구축할 수 있습니다.
온라인 예약 페이지나 앱을 구축하는 데 코딩이나 기술적인 지식이 필요한가요?
전혀 필요 없습니다. Horizons는 대화형 방식으로 웹사이트를 구축하며, 이를 '바이브 코딩'이라고도 합니다. 원하는 것을 평범한 언어로 설명하기만 하면 AI가 실시간으로 만들어 드립니다.
확인 이메일을 추가하고 싶으신가요? 그냥 요청하세요. Google 캘린더와 동기화해야 하나요? 설명해 주세요. 예약 양식의 색상을 변경하고 싶으신가요? Horizons에 말하면 몇 초 만에 완료됩니다.
80개 이상의 언어로도 작동하므로, 기술 용어 없이도 여러분의 언어로 만들 수 있습니다. 이 개념이 처음이시라면, 저희의 바이브 코딩 가이드에서 시작하는 데 필요한 모든 것을 알려드립니다.
자동 예약 확인을 보낼 수 있나요?
네 – 모든 예약은 고객에게 즉시 확인 이메일을 발송할 수 있으므로, 수동으로 후속 조치를 취할 필요가 없으며 예약 누락의 위험도 없습니다.
내 예약 페이지 또는 앱을 Google 캘린더 또는 Calendly와 연동할 수 있나요?
예. 예약 페이지 또는 앱을 Google Calendar, Calendly 또는 이미 사용 중인 다른 도구에 연결하도록 AI Builder에게 요청하면 AI Builder가 제공하는 지침에 따라 API 키를 얻을 수 있습니다. 요청한 세부 정보를 공유하면 AI Builder가 나머지를 처리합니다.
고객들이 계정을 생성하고 직접 예약을 관리할 수 있나요?
네, Horizons에는 사용자 인증 및 계정 관리가 포함된 예약 웹사이트와 앱을 구축할 수 있는 통합 백엔드가 제공됩니다. 이는 고객이 외부 도구나 기술 설정 없이도 로그인하여 예정된 예약을 확인하고 약속을 관리할 수 있음을 의미합니다.
사업이 성장할 때 변경이 필요하다면 어떻게 해야 하나요?
예약 페이지 또는 앱을 업데이트하는 것은 구축하는 것만큼 쉽습니다. 프로젝트로 돌아가서 열고 Horizons와 계속 채팅하기만 하면 됩니다. 변경하고 싶은 내용을 설명하면 나머지는 Horizons가 처리합니다. 이 모든 것이 바이브 코딩 경험의 일부이며, 개발자가 필요하지 않습니다.
기술적 배경 지식이 있거나 나중에 더 확장하고 싶다면, Horizons는 코드에 대한 전체 액세스 권한을 제공하므로 필요한 만큼 활용할 수 있습니다.
Horizons 맞춤형 예약 페이지 및 앱 빌더는 어떻게 시작해야 하나요?
여기서 "무료로 시작하기"를 클릭하세요. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 AI 크레딧 5개를 받아 개발을 시작할 수 있습니다. 크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧이 적게 소모되고, 복잡한 작업에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 무료 크레딧은 예약 페이지 또는 앱을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하고, Horizons를 제대로 체험해 본 후 구매를 결정하기에 충분합니다.
참고: AI 크레딧은 페이지 또는 앱 내의 AI 기능(챗봇 또는 스마트 검색 등)을 구동하는 데에도 사용됩니다. 단, 사용자가 해당 기능과 실제로 상호 작용할 때만 적용됩니다.
게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅과 도메인이 이미 포함되어 있으므로 별도로 설정할 필요 없이 게시 버튼을 누르면 예약 페이지 또는 앱이 바로 표시됩니다.
크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 충전하고 사용량을 확인할 수 있습니다.
예약 페이지에 있어서 Horizons와 Hostinger 웹사이트 빌더의 차이점은 무엇인가요?
Hostinger는 Horizons 바이브 코딩 플랫폼과 Hostinger의 드래그 앤 드롭 웹사이트 빌더, 두 가지 방법으로 예약 페이지를 만들 수 있으며, 그 차이는 이미 이름에 있습니다.
호Hostinger 웹사이트 빌더를 사용하면 템플릿에서 시작하거나 설명을 통해 예약 웹사이트를 생성한 다음, 미리 만들어진 요소를 드래그 앤 드롭하여 사용자 지정할 수 있습니다. 이는 깔끔하고 간단한 예약 웹사이트를 빠르게 구축하고 운영하려는 누구에게나 적합합니다.
Horizons는 대화형 방식을 사용합니다. AI와 대화하면 실시간으로 변경 사항을 적용하여 훨씬 더 많은 사용자 지정 자유를 제공합니다. 또한 통합 백엔드 덕분에 사용자 로그인 및 멤버십 기능이 있는 예약 앱과 같은 더 고급 프로젝트를 구축할 수 있습니다. 원하는 사용자에게는 전체 코드 접근도 가능합니다.
두 도구 모두 기술 지식이 없는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 차이점은 어떤 방식으로 구축하는 것을 선호하는지와 얼마나 많은 유연성이 필요한지에 달려 있습니다.