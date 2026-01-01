여기서 "무료로 시작하기"를 클릭하세요. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 AI 크레딧 5개를 받아 개발을 시작할 수 있습니다. 크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧이 적게 소모되고, 복잡한 작업에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 무료 크레딧은 예약 페이지 또는 앱을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하고, Horizons를 제대로 체험해 본 후 구매를 결정하기에 충분합니다.



참고: AI 크레딧은 페이지 또는 앱 내의 AI 기능(챗봇 또는 스마트 검색 등)을 구동하는 데에도 사용됩니다. 단, 사용자가 해당 기능과 실제로 상호 작용할 때만 적용됩니다.



게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅과 도메인이 이미 포함되어 있으므로 별도로 설정할 필요 없이 게시 버튼을 누르면 예약 페이지 또는 앱이 바로 표시됩니다.



크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 충전하고 사용량을 확인할 수 있습니다.