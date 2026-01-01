AI Builder를 사용하면 미리보기 창에서 직접 콘텐츠를 업데이트할 수 있습니다. 편집 모드를 활성화하고 원하는 내용을 클릭하고 입력을 시작합니다.

주제, 구절 또는 버튼 텍스트를 업데이트하여 편집 내용이 실시간으로 표시됩니다. 추가 기능 없음, AI 크레딧 낭비 없음, 기다림 없음.