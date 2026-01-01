팀이 실제로 사용할 내부 도구를 만드세요.
팀은 스프레드시트보다 더 나은 것을 누릴 자격이 있습니다.
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사용자들이 Hostinger Horizons에 대해 말하는 내용
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
내부 도구 빌더 FAQ
내부 도구란 무엇인가요?
내부 도구는 팀의 사용을 위해 특별히 구축된 모든 앱, 대시보드 또는 시스템을 의미합니다. 프로젝트 추적기, 승인 워크플로, HR 포털 또는 영업 대시보드를 생각해 보세요. 잘 맞지 않는 상용 소프트웨어에 비용을 지불하는 대신, Horizons를 통해 팀에 필요한 것을 정확하게 구축할 수 있습니다.
누가 Horizons로 내부 도구를 구축할 수 있나요?
아이디어가 있고 해결해야 할 비즈니스 문제가 있는 분이라면 누구든지, 엔지니어링 배경 지식은 필요 없습니다. 스프레드시트 관리로 지친 창업가이든, 팀의 워크플로우를 간소화하려는 관리자이든, 맞춤형 도구가 필요하지만 개발팀이 없는 소규모 비즈니스 소유자이든, Horizons는 당신을 위해 만들어졌습니다. 필요한 것을 설명할 수 있다면, Horizons가 만들어 드릴 수 있습니다.
나만의 도구를 만들려면 디자인 또는 코딩 기술이 필요한가요?
전혀 필요 없습니다. Horizons는 대화형 방식으로 구축하며, 종종 바이브 코딩이라고 불립니다. 원하는 것을 평이한 언어로 설명하기만 하면 AI가 실시간으로 구축해 드립니다. 새로운 데이터 필드를 추가하고 싶으신가요? 요청하기만 하면 됩니다. 워크플로우를 변경해야 하나요? 설명해 주세요.
더 많은 지침이 필요하시면, 저희의 맞춤형 내부 도구 구축 방법 튜토리얼이 필요한 모든 것을 안내해 드릴 것입니다.
AI Builder 내부 도구 빌더를 사용하여 도구를 구축하는 비용은 얼마입니까?
무료로 시작할 수 있으며 신용 카드 정보는 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 AI 크레딧 5개가 제공되어 바로 개발을 시작할 수 있습니다. 크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧 1개 미만으로 사용할 수 있으며, 복잡한 작업에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 무료 크레딧은 도구를 설명하고, 실제로 작동하는 모습을 확인하고, Horizons를 제대로 체험해 본 후 구매를 결정하는 데 충분합니다.
참고: AI 크레딧은 챗봇이나 스마트 검색과 같은 도구 내의 AI 기능을 구동하는 데에도 사용되지만, 사용자가 실제로 해당 기능과 상호 작용할 때만 사용됩니다.
게시할 준비가 되면 유료 플랜은 ₩3,799/월부터 시작하며 호스팅과 도메인이 포함되어 있어 별도의 설정이 필요 없습니다. 게시 버튼을 누르기만 하면 쇼케이스가 바로 공개됩니다.
크레딧이 부족하신가요? 대시보드에서 언제든지 충전하고 사용량을 확인할 수 있습니다.
내부 도구에 누가 접근할 수 있는지 제가 제어할 수 있나요?
네. Horizons에는 통합 백엔드가 함께 제공됩니다. 이는 사용자 인증, 데이터 저장 및 액세스 제어 기능이 내장된 웹 앱을 구축할 수 있음을 의미합니다. 따라서 외부 시스템이나 데이터베이스를 설정할 필요 없이 누가 로그인할 수 있는지, 무엇을 볼 수 있는지, 무엇을 할 수 있는지 정확히 결정할 수 있습니다.
저희 팀이 어떤 기기에서든 이 도구를 사용할 수 있나요?
예. AI Builder를 사용하여 구축된 모든 도구는 완벽하게 응답 가능하므로 팀이 어디에서나 데스크탑, 태블릿 및 모바일에서 작동합니다.
사업이 성장할 때 변경이 필요하다면 어떻게 해야 하나요?
문제 없습니다. 내부 도구를 업데이트하는 것은 만드는 것만큼 쉽습니다. 프로젝트로 돌아가서 열고, Horizons와 계속 대화하세요. 변경하고 싶은 내용을 설명하면 나머지는 Horizons가 처리합니다. 이는 모두 바이브 코딩 경험의 일부이며, 개발자가 필요 없습니다.
그리고 기술적 배경 지식이 있거나 나중에 도구를 더 확장하고 싶다면, Horizons는 코드에 대한 전체 액세스 권한을 제공하므로 필요한 만큼 활용할 수 있습니다.