Website Builder and Horizons are now AI Builder

당신의 꿈의 웹 사이트 또는 앱, 몇 분 안에 AI에 의해 구축

원하는 것을 설명해 주시면 Horizons가 만들어 드립니다. 코딩이나 기술 지식 없이 단 한 번의 클릭으로 실행하세요.

어떤 종류의 웹사이트든 만들기

사업 웹사이트와 포트폴리오부터 블로그와 랜딩 페이지까지 – Horizons가 즉시 구축합니다.

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Hostinger Horizons로 잠재력 탐색하기

01

아이디어를 설명하거나 템플릿을 선택하세요

AI에게 여러분의 아이디어를 말하고 그것이 실현되는 모습을 보세요. 아니면 템플릿을 선택해서 더 빨리 시작할 수도 있습니다.
02

쉽게 편집하세요

AI에게 텍스트, 디자인, 기능 등 무엇이든 편집해 달라고 요청하세요. 콘텐츠 편집기에서 텍스트와 이미지를 직접 세부적으로 조정할 수도 있습니다.
03

1번의 클릭으로 출시하기

언제든지 사용자 정의 도메인으로 클릭 한 번으로 웹사이트를 시작하세요.

Hostinger Horizons의 모든 것을 누려보세요

30일 내 환불 보장

언제든지 취소 가능

연중무휴 24시간 지원

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포트폴리오, 이력서, 블로그, 프로필 링크 페이지 등 나만의 웹사이트를 만들어보세요.
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최대 3개의 웹사이트를 만드세요
2 웹사이트당 사서함 981개 - 1년 무료
맞춤 도메인 - 1년 무료
5 웹사이트 제작을 위한 AI 크레딧
400개 이상의 웹사이트 템플릿
빠르고 안전한 웹 호스팅
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성장하는 기업을 위한 솔루션. 무제한 웹사이트, AI 도구, 이커머스, 완벽한 유연성.
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무제한 기능은 당사의 공정 사용 정책이 적용됩니다.

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

당신의 생각을 실제 웹사이트와 앱으로 만들어보세요

예약 페이지, 온라인 스토어, 고객 포털 등 원하는 것을 설명해 주세요. Horizons는 디자인, 구축 및 서비스 제공까지 단 몇 분 만에 완료해 드립니다.
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라이브 전환

호스팅, 도메인, 이메일, SEO 최적화까지 모두 포함되어 있습니다. 별도의 계정이나 복잡한 설정이 필요 없습니다.

통합 백엔드

데이터베이스, 사용자 계정 및 파일 저장소가 내장되어 있어 외부 도구가 필요하지 않습니다.

내장 AI

웹사이트나 웹 앱에 챗봇 또는 스마트 검색 기능을 추가하세요. 타사 계정이나 별도 결제가 필요하지 않습니다.

강력한 통합 기능과 간편한 설정

Stripe는 기본적으로 내장되어 바로 사용할 수 있습니다. PayPal, Google AdSense 등 다양한 결제 수단도 간편하게 설정할 수 있어 언제든 바로 사용 가능합니다.

한번의 제작으로 수익 창출하기

프로젝트를 리믹스 가능한 템플릿으로 게시하고, 누군가가 해당 템플릿을 통해 Horizons를 구매할 때마다 수수료를 받으세요.

Hostinger의 지원을 받습니다.

150개국 이상에서 400만 명 이상의 고객이 신뢰하는 기업. 20년의 경험.

나만의 스타일로 꾸미는 템플릿

전문적으로 디자인된 템플릿을 선택하고, AI 또는 시각적 편집을 통해 맞춤 설정하여 웹사이트를 더 빠르게 온라인에 게시하세요.
모든 템플릿
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

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Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

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Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

원하는 템플릿을 찾을 수 없으신가요? 설명을 입력하시면 AI가 직접 만들어 드립니다.

AI로 만들어보세요

사용자에게 사랑받고, 업계 리더들이 추천하는 서비스

저희는 전 세계 크리에이터와 기업을 지원하게 되어 자랑스럽습니다. 그들의 이야기를 들어보세요.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.

RameshR
RameshR
@rezmeram

호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

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