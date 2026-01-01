Horizons는 방대한 양의 데이터로 학습된 가장 강력한 대규모 언어 모델을 사용합니다. 콘텐츠를 작성하든, 레이아웃을 디자인하든, 온라인 도구를 구축하든, 당사의 AI는 사용자의 요청을 이해하고 사용자의 비전에 부합하는 결과를 제공합니다.

그리고 사용자의 개인정보가 중요하므로 모델을 학습시키는 데 사용자의 프롬프트나 프로젝트 데이터는 절대 사용하지 않습니다.